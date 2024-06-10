Влад против: как и почему обычный туляк стал украинским диверсантом

Молодой парень, устроившись на скамье «аквариума» в зале суда, настороженно смотрит прямо в объектив фотокамеры. Потом расплывается в широкой улыбке и здоровается с родителями, которые приезжают в Тулу из Северо-Задонска на каждое судебное заседание. Отец парня, невысокий грузный мужчина, саркастично спрашивает журналиста: «Самого злостного преступника пришли фотографировать? Других злодеев нет, что ли?» Он бы и рад продолжить язвить дальше, но его монолог самым прозаичным образом прерывает секретарь, доложившая о появлении судьи.

«Самый злостный преступник» — 27-летний Влад Шубин. 4 ноября прошлого года он поджег релейный шкаф на 363-м километре перегона Бобрик-Донской — Гранки. За этот поступок ему светит серьезный срок. Зачем и ради чего Влад решил поставить крест на своей размеренной жизни — в материале Myslo.

Миролюбивый человек в запрещенной организации

Начало спецоперации на Украине застало Владислава Шубина в Казахстане. Парень переехал туда, планируя через какое-то время оформить визу и уехать на учёбу в США. За чередой событий СВО молодой человек следил в Телеграме. Там наткнулся на представителей одной из запрещенных в РФ организаций, которые ратовали за смену действующей в стране власти.

Из показаний Владислава Шубина:

— В одном из чатов меня заинтересовал персонаж с никнеймом «Цезарь». Он рассказывал про организацию, которая устраивает диверсии. И я решил внести посильную лепту в борьбу против власти.

Как-то, размеренно пролистывая украинские телеграм-каналы, Владислав увидел анкету для вступления в ряды диверсантов. Молодой человек утверждает, что планировал стать медработником и поэтому с легким сердцем заполнил документы:

— Ближе к сентябрю мне написал куратор из Украины. Обрисовал спектр задач, которые я могу выполнить. Дал время на раздумье. Между строк читалось, что выбор у меня есть, но если я откажусь, тогда что-то может произойти с моими близкими.

Я все еще был против СВО, поэтому решил сделать что-то, что навредит спецоперации, но при этом никто не погибнет, — оправдывался в суде обвиняемый.

— Куратор прислал координаты релейного шкафа, заявил, что его нужно сжечь, чтобы помешать логистике. Пару недель я размышлял, а потом решился на преступление.

Условия куратора и выезд на разведку

После того как украинские кураторы определились с заданием и дали подсказку, как и когда лучше идти на ж/д станцию, было выдвинуто новое условие: Влад должен был зафиксировать все свои действия на видео.

— Мне скинули программы для удаления переписок в Телеграме, написали, что нужен отчет — 10-секундный видеоролик о проделанной работе; рассказали, как провести рекогносцировку местности, — продолжает подсудимый.

В последний день октября молодой человек отправился на разведку, все сфотографировал, изучил пути отхода, нарисовал карту и скинул куратору. Тот предложил совершить диверсию 4 ноября.

— В тот день я закончил работу и позвонил маме, предупредив, что ночью буду гулять с друзьями. Чтобы унять мандраж, выпил банку энергетика, пока шёл к нужной мне точке. В качестве горючего я использовал антисептик. Весь процесс занял не больше минуты, я записал его на видео.

Ролик той же ночью отправил куратору, который похвалил меня. Сказал, что сменит аккаунт и напишет позже.

Муки совести и явка с повинной

Куратор появился с новым заданием через пару дней. Предложил сфотографировать местный отдел полиции — якобы там должна стоять военная техника. Влад отказался, так как посчитал это слишком рискованным. Тогда куратор скинул координаты телефонной вышки в Узловой, которую по какой-то причине необходимо было повредить.

— К этому моменту я уже начал осознавать, что занимаюсь чем-то не тем, что меня использовали и я стал марионеткой в руках врага. Ведь после начала спецоперации у меня произошел нервный срыв, и я даже проходил лечение, не совсем верно оценивал реалии, и мной было легко манипулировать. Поэтому даже с облегчением воспринял тот факт, что за мной пришли сотрудники ФСБ. Оформил явку с повинной, полностью признал вину и помогал в расследовании уголовного дела, — признается Влад.

Завербованный молодой человек заявляет, что не получал от кураторов денег. А нанесённый им ущерб полностью возместил его отец. В суде Владислав расплакался, сожалея о том, что натворил:

— Мне стыдно за самую глупую ошибку в моей жизни. Я подвёл всех и слишком поздно понял, что меня обманывали и использовали. Если мне дадут шанс, я готов исправить ошибку и сделать что-то полезное. Я раскаиваюсь в совершенном поступке. Прошу не наказывать меня строго.

11 июня в здании Тульского областного суда состоялись прения сторон. Сторона обвинения запросила для Шубина 13 лет лишения свободы: 2 года тюрьмы и 11 лет колонии строгого режима. Адвокат, обращаясь к суду, попросил для своего подзащитного минимальный срок наказания. Приговор Владиславу Шубину огласят на следующей неделе.