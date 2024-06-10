В деревне Демидовка жители нашли артиллерийский снаряд

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Боеприпас калибром 120 мм пролежал в земле больше 80 лет.

Сотрудники группы выполнения специальных работ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили артиллерийский снаряд калибром 120 мм времён Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили жители д. Демидовка и сразу же вызвали на место сапёров.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает правила, которые необходимо соблюдать при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда: