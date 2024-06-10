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В деревне Демидовка жители нашли артиллерийский снаряд
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В деревне Демидовка жители нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас калибром 120 мм пролежал в земле больше 80 лет.

Сотрудники группы выполнения специальных работ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили артиллерийский снаряд калибром 120 мм времён Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили жители д. Демидовка и сразу же вызвали на место сапёров.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает правила, которые необходимо соблюдать при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.
  • При необходимости звоните в Единую службу спасения по телефону 101 или 112.

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Место
ТулаДемидовка

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