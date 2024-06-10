В деревне Демидовка жители нашли артиллерийский снаряд

Сотрудники группы выполнения специальных работ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили артиллерийский снаряд калибром 120 мм времён Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили жители д. Демидовка и сразу же вызвали на место сапёров.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает правила, которые необходимо соблюдать при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
- При необходимости звоните в Единую службу спасения по телефону 101 или 112.