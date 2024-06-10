Какие дома Тулы будут обесточены 11 июня

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 62, 64, 66,
- ул. Первомайская, 9,
- ул. Кутузова, 31, 33, 35, 37,
- ул. Р. Зорге, 29, 36,
- ул. Баженова, 27-а, 27-б,
- ул. Нижняя Упская, 58,
- ул. Ф. Энгельса, 56, 58,
- ул. Первомайская, 13, 13 к.17, 13 к. 20,
- ул. Жаворонкова, 5,
- ул. Михеева, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а,
- ул. Демьянова, 22, 24,
- ул. Перекопская, 3-а,
- пос. Октябрьский: ул. Шишкова, 4-12 (чётн.), 3-17 (нечётн.),
- 5-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 10-а, 20-а,
- 6-й пр-д, 1-10, 3-а, 9-а, 9-б,
- пос. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 6, 43, 45, 51, 53,
- ул. Маяковского, 37, 48.