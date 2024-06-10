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Какие дома Тулы будут обесточены 11 июня

Какие дома Тулы будут обесточены 11 июня

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 62, 64, 66,
  • ул. Первомайская, 9,
  • ул. Кутузова, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Р. Зорге, 29, 36,
  • ул. Баженова, 27-а, 27-б,
  • ул. Нижняя Упская, 58,
  • ул. Ф. Энгельса, 56, 58,
  • ул. Первомайская, 13, 13 к.17, 13 к. 20,
  • ул. Жаворонкова, 5,
  • ул. Михеева, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а,
  • ул. Демьянова, 22, 24,
  • ул. Перекопская, 3-а,
  • пос. Октябрьский: ул. Шишкова, 4-12 (чётн.), 3-17 (нечётн.),
  • 5-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 10-а, 20-а,
  • 6-й пр-д, 1-10, 3-а, 9-а, 9-б,
  • пос. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 6, 43, 45, 51, 53,
  • ул. Маяковского, 37, 48.

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