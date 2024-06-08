В ОЭЗ «Узловая» будут производить диагностическое оборудование для медклиник

8 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме состоялось заключение соглашения о сотрудничестве по строительству производства в Тульской области диагностического оборудования для терапевтических и лечебно-профилактических клиник.

Документ подписали заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров и исполнительный директор ООО «Илмес» Юлия Кандаурова.

Проект предусматривает строительство завода в ОЭЗ «Узловая». Компания сможет воспользоваться налоговыми и таможенными преференциями резидента ОЭЗ.

Инвестиции составят более 2 млрд рублей, будет создано 65 новых рабочих мест.