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В ОЭЗ «Узловая» будут производить диагностическое оборудование для медклиник

В ОЭЗ «Узловая» будут производить диагностическое оборудование для медклиник

Инвестиции составят 2 млрд рублей.

8 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме состоялось заключение соглашения о сотрудничестве по строительству производства в Тульской области диагностического оборудования для терапевтических и лечебно-профилактических клиник.

Документ подписали заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров и исполнительный директор ООО «Илмес» Юлия Кандаурова.

Проект предусматривает строительство завода в ОЭЗ «Узловая». Компания сможет воспользоваться налоговыми и таможенными преференциями резидента ОЭЗ.

Инвестиции составят более 2 млрд рублей, будет создано 65 новых рабочих мест.

 

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