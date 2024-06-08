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«Засыпать нецелесообразно»: администрация Алексина пообещала через два года ликвидировать провал на дороге

«Засыпать нецелесообразно»: администрация Алексина пообещала через два года ликвидировать провал на дороге

Дорогу размыло дождями летом 2023 года.

Провал на дороге на улице Мордовка в Алексине появился летом прошлого года. Сначала администрация обещала его засыпать, но все время что-то мешало: то у подрядчика много дел, то отсыпка нецелесообразна. В связи с этим жители улицы обратились в редакцию Myslo:

«С сентября месяца мы просим администрацию Алексина ликвидировать провал в дороге. Больше полугода получали всякого рода отписки и обещания ремонта, а вчера они прислали ответ, что отсыпать считают нецелесообразно — нужен капитальный ремонт. Его обещали провести аж в 2026 году. Это просто ужас», — рассказала Валентина Новохатченко.

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По словам женщины, из-за провала проезд по дороге невозможен ни для мусоровоза, ни для пожарной машины.

«Мы год оплачиваем услуги вывоза мусора с нашей улице, который не производят из-за этой ямы. Также мы очень боимся за наши жизни и здоровье, т. к. пожарная машина на нашу улицу уже не сможет проехать, а если обвалиться ещё сантиметров 10 асфальта, то к нам не сможет проехать и карета скорой помощи. Так же в любой момент туда может провалиться любая машина», — добавила Валентина.

Жители надеются, что контролирующие органы обратят внимание на проблему.

 

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ремонт дорогипровал
Место
Тульская областьАлексин

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