Туляки могут выиграть ценные подарки в викторине ко Дню России

С 5 по 9 июня пройдет викторина, посвященная празднованию Дня России.

Вопросы викторины, посвященные значимому событию, будут опубликованы на странице организации «Добрый мир» в социальной сети «ВКонтакте».

10 июня среди верно ответивших в комментариях к посту с помощью генератора случайных чисел будут определены четыре победителя.

Они получат ценные подарки: телевизор с большой диагональю, современный ноутбук, топовый смартфон и сертификат на покупку бытовой техники.

«Серию викторин мы проводим в рамках мероприятий Года семьи, — напомнил председатель общественной организации „Добрый Мир“ Антон Неклюдов. — Первая викторина состоялась в феврале, была приурочена ко Дню защитника Отечества. И сразу же мы увидели большую заинтересованность: люди собирались всей семьей, чтобы вместе отвечать на вопросы, искали нужную информацию, узнавали множество интересных фактов об истории праздника. Следующую викторину мы организовали к Международному женскому дню. А 15–17 марта, в преддверии празднования 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией, вышли в формат очного мероприятия — викторина прошла с использованием специально отпечатанных билетов. Участие приняли рекордное количество жителей региона — свыше 750 тысяч человек, были распределены больше 5 тысяч ценных подарков. Ко Дню России, как и планировалось в начале года, туляков ждет новая увлекательная викторина и шанс получить интересный и полезный подарок».