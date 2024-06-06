  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки могут выиграть ценные подарки в викторине ко Дню России - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки могут выиграть ценные подарки в викторине ко Дню России

Туляки могут выиграть ценные подарки в викторине ко Дню России

Тульская региональная общественная организация «Добрый мир» продолжает цикл мероприятий, приуроченных к Году семьи.

С 5 по 9 июня пройдет викторина, посвященная празднованию Дня России.

Вопросы викторины, посвященные значимому событию, будут опубликованы на странице организации «Добрый мир» в социальной сети «ВКонтакте». 

10 июня среди верно ответивших в комментариях к посту с помощью генератора случайных чисел будут определены четыре победителя.

Они получат ценные подарки: телевизор с большой диагональю, современный ноутбук, топовый смартфон и сертификат на покупку бытовой техники.

«Серию викторин мы проводим в рамках мероприятий Года семьи, — напомнил председатель общественной организации „Добрый Мир“ Антон Неклюдов. — Первая викторина состоялась в феврале, была приурочена ко Дню защитника Отечества. И сразу же мы увидели большую заинтересованность: люди собирались всей семьей, чтобы вместе отвечать на вопросы, искали нужную информацию, узнавали множество интересных фактов об истории праздника. Следующую викторину мы организовали к Международному женскому дню. А 15–17 марта, в преддверии празднования 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией, вышли в формат очного мероприятия — викторина прошла с использованием специально отпечатанных билетов. Участие приняли рекордное количество жителей региона — свыше 750 тысяч человек, были распределены больше 5 тысяч ценных подарков. Ко Дню России, как и планировалось в начале года, туляков ждет новая увлекательная викторина и шанс получить интересный и полезный подарок».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:37 0
Другие статьи по темам
Событие
викторинадень Россииподарки
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Группа компаний «Полипласт» и Банк «РОССИЯ» заключили Соглашение о сотрудничестве
Группа компаний «Полипласт» и Банк «РОССИЯ» заключили Соглашение о сотрудничестве
МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка «Технологии добра»
МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка «Технологии добра»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.