Ефремовскую ТЭЦ выставили на продажу за 340 млн рублей

Фото: Avito.ru

Объект вырабатывает 90% всей тепловой энергии, подаваемой в дома и учреждения Ефремова.

На «Авито» выставлена на продажу Ефремовская ТЭЦ – этот крупный энергетический объект обеспечивает теплом 90% жителей района. Теплоэлектроцентраль была построена в 1930-х годах и пережила несколько реконструкций.

Сейчас там работают 2 паровых котла и 3 турбины. Установленная электрическая мощность – 110 МВт, тепловая – 352 Гкал/ч. Есть транспортная и железнодорожная развязки. В собственности – 2 земельных участка площадью 9,95 Га и комплекс зданий общей площадью 142600 кв. м.

Вот что пишет продавец: «ТЭЦ – основной поставщик тепловой энергии для промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора региона. Её доля на рынке тепловой энергии Ефремова составляет 90%. Аренда неиспользуемых помещений приносит 3,4 млн рублей в год».