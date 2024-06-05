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Пик солнечной активности: в какие числа июня начнутся магнитные бури
Фото Алексея Горохова.

Пик солнечной активности: в какие числа июня начнутся магнитные бури

В этом месяце ожидается сразу несколько вспышек разной степени интенсивности.

В июне 2024 года предсказывают пик солнечной активности. Об этом говорит интенсивность и частота появления пятен на Солнце, а также сопровождающие данные явления магнитные бури.

Приблизительный прогноз солнечных вспышек дали эксперты «Известиям»:

— Сильная активность возможна в период с 8 по 12 июня. Далее следует слежение активности, интенсивность вспышек на Солнце 19–20 июня составит G2 (слабо). Такой же силы колебания предсказывают на 23 июня и на 28–29 июня. Самая сильная магнитная буря настигнет Землю 16–17 июня. Интенсивность вспышки составит G4. Стоит отметить, что ежедневно ученые фиксируют новые мощные вспышки, поэтому в июне нас ждет серия магнитных бурь, — объясняет эксперт.

Медики говорят: магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке, особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Рекомендованы такие меры предосторожности во время магнитной бури:

  • пейте много воды;
  • отдыхайте и избегайте излишней физической нагрузки;
  • питайтесь правильно, включайте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами;
  • избегайте стресса и научитесь расслабляться и успокаиваться;
  • соблюдайте гигиену сна и следите за своим режимом сна;
  • следите за прогнозами и подготовьтесь заранее, чтобы снизить риск негативных последствий.

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