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Деменция и лес: в «ЛизаАлерт» рассказали, почему туляки стали пропадать чаще в летний сезон

Деменция и лес: в «ЛизаАлерт» рассказали, почему туляки стали пропадать чаще в летний сезон

За последние несколько недель пропали пять жителей региона.

Сейчас поисковые отряды разыскивают Эдварда Авдеева, Александра Иванкевича, Вячеслава СтрельниковаНину Крыгину и Александра Сермягина. 

Просим вас обратить внимание на ориентировки! Возможно, кто-то из них находится рядом с вами!

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Почему туляки стали чаще пропадать именно в летний сезон? С этим вопросом Myslo обратился к региональному поисковому отряду «ЛизаАлерт».

— Мы не можем раскрывать детали поисков или говорить о причинах, по которым пропадает тот или иной человек. Тем не менее ряд причин можем выделить в качестве «универсальных» и дать рекомендации для родственников.

Погодные условия располагают к большему количеству времени, которое пенсионеры проводят вне дома. Увы, многие из людей старшего поколения оказываются не в состоянии самостоятельно вернуться домой. Причины могут быть разными: у кого-то может внезапно ухудшиться самочувствие, например от жары. Другие страдают от ряда прогрессирующих ментальных расстройств.

Чтобы обезопасить близкого от беды, родственникам пенсионера необходимо соблюдать ряд правил безопасности.

Памятка по деменции. Даже если у вашего родственника нет признаков возрастных изменений, будет нелишним напомнить ему о правилах безопасного посещения леса.

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Памятка «лес». Для всех без исключения групп — обязательно наличие мобильного телефона и регулярных звонков, которые станут не только залогом безопасности, но и приятным ритуалом, знаком внимания со стороны родных и близких.

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