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В Тульской области вынесен приговор белевской банде вымогателей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области вынесен приговор белевской банде вымогателей

Самому младшему участнику группировки на момент вынесения приговора было всего 16 лет.

Суворовский межрайонный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении трех жителей Белева. Они обвинялись в вымогательстве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность, а также насильственных действиях сексуального характера. 

40-летний житель Белева вступил в преступный сговор со своим 22-летним знакомым с целью получения прибыли, совершая вымогательства в отношении жителей Белевского района. Также путем угроз и запугиваний он вовлек в созданную преступную группу заведомо несовершеннолетнего знакомого 2007 года рождения. 

С декабря 2022 года по март 2023 года преступная группа совершила четыре вымогательства на общую сумму 132 тысячи рублей.

Также глава преступной группы в августе 2020 года, находясь в г. Болхов Орловской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

С учетом позиции государственного обвинителя по совокупности преступлений суд приговорил 40-летнего подсудимого к 18 годам лишения свободы, 22-летнего подсудимого — к 5,5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетний подсудимый приговорен к 3 годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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