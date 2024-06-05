  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области ищут 72-летнего мужчину - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области ищут 72-летнего мужчину

В Тульской области ищут 72-летнего мужчину

Местонахождение Вячеслава Николаевича Стрельникова неизвестно с 2 июня.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разыскивает пропавшего мужчину, который ушел из дома в деревне Мещерские Выселки Киреевского района Тульской области.

Приметы Вячеслава Стрельникова: рост 170 см, нормального телосложения, обрит наголо, глаза серые, сутулится. Был одет в рубашку в бело-синюю полоску, светло-синие джинсы, темно-синюю бейсболку, резиновые сапоги.

qZ03VAl6BOE.jpg

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит о помощи всех, кто видел Вячеслава Николаевича, знает что-либо о его местонахождении или может принять участие в поисках. Тел.: 8 800 700-54-52 или 112. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 14:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
пропал мужчинапоискипоисковый отряд ЛизаАлерт
Люди
Вячеслав Стрельников
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Заключенного плавской колонии привлекли за тату с нацистской символикой
Заключенного плавской колонии привлекли за тату с нацистской символикой
Сколько банковских карт в кошельке у россиян?
Сколько банковских карт в кошельке у россиян?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.