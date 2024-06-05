В Тульской области ищут 72-летнего мужчину

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разыскивает пропавшего мужчину, который ушел из дома в деревне Мещерские Выселки Киреевского района Тульской области.

Приметы Вячеслава Стрельникова: рост 170 см, нормального телосложения, обрит наголо, глаза серые, сутулится. Был одет в рубашку в бело-синюю полоску, светло-синие джинсы, темно-синюю бейсболку, резиновые сапоги.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит о помощи всех, кто видел Вячеслава Николаевича, знает что-либо о его местонахождении или может принять участие в поисках. Тел.: 8 800 700-54-52 или 112.