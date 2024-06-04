Работодатели предложат 450 вакансий тулякам с ограниченными возможностями здоровья

В ярмарке вакансий, которая пройдёт 6 июня, примут участие 13 коммерческих и государственных организаций.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства, где 13 работодателей представят вакансии, доступные для соискателей с инвалидностью. В мероприятии примут участие следующие организации:

МКУ «Сервисный центр города Тулы»,

АО «Южморрыбфлот»,

ООО «Агроторг»,

ГУ ТО «Управление социальной защиты населения»,

ПАО «Россети Центр и Приволжье»,

ООО «Волоть»,

ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“»,

АО «Тулагорводоканал»,

МКП «Тулгорэлектротранс»,

ООО ТРО «Всероссийской общество инвалидов»,

ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“»,

ООО ЧАО «Барс»,

ООО ЧОП «Интерлок-Ванадий».

Среди вакансий: администратор, диспетчер, кассир, оператор автомата по производству полуфабрикатов, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей, охранник, рабочий по изготовлению опытных изделий, швея, оператор на линии в производстве пищевой продукции и др.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю с разным опытом работы и квалификации за один день пройти собеседования сразу с несколькими работодателями. Ограничений по времени нет, поэтому каждый сможет получить ответы на интересующие вопросы.