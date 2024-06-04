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Работодатели предложат 450 вакансий тулякам с ограниченными возможностями здоровья

Работодатели предложат 450 вакансий тулякам с ограниченными возможностями здоровья

В ярмарке вакансий, которая пройдёт 6 июня, примут участие 13 коммерческих и государственных организаций.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства, где 13 работодателей представят вакансии, доступные для соискателей с инвалидностью. В мероприятии примут участие следующие организации:

  • МКУ «Сервисный центр города Тулы»,
  • АО «Южморрыбфлот»,
  • ООО «Агроторг»,
  • ГУ ТО «Управление социальной защиты населения»,
  • ПАО «Россети Центр и Приволжье»,
  • ООО «Волоть»,
  • ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“»,
  • АО «Тулагорводоканал»,
  • МКП «Тулгорэлектротранс»,
  • ООО ТРО «Всероссийской общество инвалидов»,
  • ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“»,
  • ООО ЧАО «Барс»,
  • ООО ЧОП «Интерлок-Ванадий».

Среди вакансий: администратор, диспетчер, кассир, оператор автомата по производству полуфабрикатов, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей, охранник, рабочий по изготовлению опытных изделий, швея, оператор на линии в производстве пищевой продукции и др.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю с разным опытом работы и квалификации за один день пройти собеседования сразу с несколькими работодателями. Ограничений по времени нет, поэтому каждый сможет получить ответы на интересующие вопросы.

Ярмарка вакансий состоится в четверг, 6 июня, с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).

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