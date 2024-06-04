Работодатели предложат 450 вакансий тулякам с ограниченными возможностями здоровья

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства, где 13 работодателей представят вакансии, доступные для соискателей с инвалидностью. В мероприятии примут участие следующие организации:
- МКУ «Сервисный центр города Тулы»,
- АО «Южморрыбфлот»,
- ООО «Агроторг»,
- ГУ ТО «Управление социальной защиты населения»,
- ПАО «Россети Центр и Приволжье»,
- ООО «Волоть»,
- ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“»,
- АО «Тулагорводоканал»,
- МКП «Тулгорэлектротранс»,
- ООО ТРО «Всероссийской общество инвалидов»,
- ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“»,
- ООО ЧАО «Барс»,
- ООО ЧОП «Интерлок-Ванадий».
Среди вакансий: администратор, диспетчер, кассир, оператор автомата по производству полуфабрикатов, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей, охранник, рабочий по изготовлению опытных изделий, швея, оператор на линии в производстве пищевой продукции и др.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю с разным опытом работы и квалификации за один день пройти собеседования сразу с несколькими работодателями. Ограничений по времени нет, поэтому каждый сможет получить ответы на интересующие вопросы.
Ярмарка вакансий состоится в четверг, 6 июня, с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).