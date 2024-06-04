Из-за отключения воды в Пролетарском и Центральном округах 5 июня будут раздавать воду

5 июня на Медвенско-Осетровском водозаборе специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить подготовку объекта к работе в зимний период, сообщает пресс-служба администрации Тулы.
В связи с этим с 8.00 среды и до 8.00 четверга прекратится подача воды по следующим адресам:
- в Пролетарском округе — в ЖК «Молодежный», пос. Молодежный, д. Медвенка, мкр. Водный, СНТ «Водник», с-з Новомедвенский, пос. Рублево-Медвенский;
- в Центральном округе в Скуратовских поселках: Басово-Прудный, Старо-Басово, Менделеевский, Южный, Угольный, Восточный, Октябрьский, Трудовой.
Пониженное давление холодной воды будет наблюдаться в районе улиц:
Кауля, Оборонная, Староникитская, Ак. Павлова, 34-г, Новомосковская, М. Смирнова, Пирогова, Каминского, Тургеневская, Пушкинская, Советская, Рязанская, Лейтейзена, Красноармейский проспект, Ф. Смирнова, Сойфера, Мосина, Ленина, Революции, Фрунзе, Демонстрации, Свободы, ЖК «Дворянский», ЖК Суворовский», ЖК «Левобережный», ЖК «Времена года», Юго-Восточный микрорайон.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Для жителей будет организована раздача воды.
Центральный ТО
|
№
п/п
|
Время выдачи
|
Место выдачи воды из автомобилей
|
1
|
9.00-13.00
|
Пр. Ленина, 111 (со стороны Ак. Павлова)
|
2
|
9.00-20.00
|
ул. Перекопская, 3-а
|
3
|
9.00-20.00
|
п. Южный, ул. Клубная, 1
|
4
|
15.00-20.00
|
п. Менделеевский, ул. Ленина, 19
|
№ п/п
|
Время выдачи
|
Выдача питьевой воды из киосков
ООО «Ключ Здоровья»
|
1
|
9.00-20.00
|
пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19
|
2
|
9.00-20.00
|
мкр-н Басово-Прудный, Центральная, 18
|
3
|
9.00-20.00
|
пос. Скуратово ул. Новоселов, 1
|
4
|
9.00-20.00
|
ул. Перекопская, 7
|
5
|
9.00-20.00
|
ул. Кауля, 11
Советский ТО
|
№ п/п
|
Время выдачи
|
Выдача питьевой воды из киосков
ООО «Ключ Здоровья»
|
1
|
9.00-20.00
|
ул. Фрунзе, 6
|
2
|
9.00-20.00
|
ул. Сойфера, 19
|
3
|
9.00-20.00
|
ул. Сойфера, 6, корп.2
|
4
|
9.00-20.00
|
Красноармейский пр-т, 1
|
5
|
9.00-20.00
|
ул. Революции, 35-а
Пролетарский ТО
|
№
п/п
|
Время выдачи
|
Место выдачи воды из автомобилей
|
1
|
10.00-13.00
|
г. Тула, ул. Яблочкова, 1 (разворотное кольцо вблизи областной больницы)
|
2
|
14.00-17.00
|
г. Тула, ул. Металлургов, 87 (гипермаркет «Спар»)
|
3
|
18.00-20.00
|
г. Тула, ул. Пролетарская, 22-а (ТРЦ «РИО»)
|
4
|
09.00-13.00 16.00-20.00
|
п. Молодежный, ул. Уютная, 1
|
5
|
14.00-15.00
|
п. Молодежный, ул. Центральная, 10-а (школа)
|
№
п/п
|
Время выдачи
|
Выдача питьевой воды из киосков
ООО «Ключ Здоровья»
|
1
|
9.00-20.00
|
ул. Металлургов, 1-б
|
2
|
9.00-20.00
|
ул. Марата, 35-г
|
3
|
9.00-20.00
|
ул. Кутузова, 15
|
4
|
9.00-20.00
|
ул. Майская, 1
|
5
|
9.00-20.00
|
ул. Металлургов, 65-а
|
6
|
9.00-20.00
|
ул. Макара Мазая, 3
|
7
|
9.00-20.00
|
ул. Чаплыгина, 10
|
8
|
9.00-20.00
|
ул. Краснодонцев, 63
|
9
|
9.00-20.00
|
ул. Веневское шоссе, ЖК «Баташи»
|
10
|
9.00-20.00
|
пос. Молодежный, ул. Центральная, 7-а