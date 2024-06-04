Из-за отключения воды в Пролетарском и Центральном округах 5 июня будут раздавать воду

В этот день по некоторым адресам в округах не будет воды, по другим – пониженное давление.

5 июня на Медвенско-Осетровском водозаборе специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить подготовку объекта к работе в зимний период, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

В связи с этим с 8.00 среды и до 8.00 четверга прекратится подача воды по следующим адресам:

в Пролетарском округе — в ЖК «Молодежный», пос. Молодежный, д. Медвенка, мкр. Водный, СНТ «Водник», с-з Новомедвенский, пос. Рублево-Медвенский;

в Центральном округе в Скуратовских поселках: Басово-Прудный, Старо-Басово, Менделеевский, Южный, Угольный, Восточный, Октябрьский, Трудовой.

Пониженное давление холодной воды будет наблюдаться в районе улиц:

Кауля, Оборонная, Староникитская, Ак. Павлова, 34-г, Новомосковская, М. Смирнова, Пирогова, Каминского, Тургеневская, Пушкинская, Советская, Рязанская, Лейтейзена, Красноармейский проспект, Ф. Смирнова, Сойфера, Мосина, Ленина, Революции, Фрунзе, Демонстрации, Свободы, ЖК «Дворянский», ЖК Суворовский», ЖК «Левобережный», ЖК «Времена года», Юго-Восточный микрорайон.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Для жителей будет организована раздача воды.



Центральный ТО

№ п/п Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 1 9.00-13.00 Пр. Ленина, 111 (со стороны Ак. Павлова) 2 9.00-20.00 ул. Перекопская, 3-а 3 9.00-20.00 п. Южный, ул. Клубная, 1 4 15.00-20.00 п. Менделеевский, ул. Ленина, 19

№ п/п Время выдачи Выдача питьевой воды из киосков ООО «Ключ Здоровья» 1 9.00-20.00 пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19 2 9.00-20.00 мкр-н Басово-Прудный, Центральная, 18 3 9.00-20.00 пос. Скуратово ул. Новоселов, 1 4 9.00-20.00 ул. Перекопская, 7 5 9.00-20.00 ул. Кауля, 11

Советский ТО

№ п/п Время выдачи Выдача питьевой воды из киосков ООО «Ключ Здоровья» 1 9.00-20.00 ул. Фрунзе, 6 2 9.00-20.00 ул. Сойфера, 19 3 9.00-20.00 ул. Сойфера, 6, корп.2 4 9.00-20.00 Красноармейский пр-т, 1 5 9.00-20.00 ул. Революции, 35-а

Пролетарский ТО

№ п/п Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 1 10.00-13.00 г. Тула, ул. Яблочкова, 1 (разворотное кольцо вблизи областной больницы) 2 14.00-17.00 г. Тула, ул. Металлургов, 87 (гипермаркет «Спар») 3 18.00-20.00 г. Тула, ул. Пролетарская, 22-а (ТРЦ «РИО») 4 09.00-13.00 16.00-20.00 п. Молодежный, ул. Уютная, 1 5 14.00-15.00 п. Молодежный, ул. Центральная, 10-а (школа)