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Из-за отключения воды в Пролетарском и Центральном округах 5 июня будут раздавать воду

Из-за отключения воды в Пролетарском и Центральном округах 5 июня будут раздавать воду

В этот день по некоторым адресам в округах не будет воды, по другим – пониженное давление.

5 июня на Медвенско-Осетровском водозаборе специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить подготовку объекта к работе в зимний период, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

В связи с этим с 8.00 среды и до 8.00 четверга прекратится подача воды по следующим адресам: 

  • в Пролетарском округе — в ЖК «Молодежный», пос. Молодежный, д. Медвенка, мкр. Водный, СНТ «Водник», с-з Новомедвенский, пос. Рублево-Медвенский;
  • в Центральном округе в Скуратовских поселках: Басово-Прудный, Старо-Басово, Менделеевский, Южный, Угольный, Восточный, Октябрьский, Трудовой.

Пониженное давление холодной воды будет наблюдаться в районе улиц:

Кауля, Оборонная, Староникитская, Ак. Павлова, 34-г, Новомосковская, М. Смирнова, Пирогова, Каминского, Тургеневская, Пушкинская, Советская, Рязанская, Лейтейзена, Красноармейский проспект, Ф. Смирнова, Сойфера, Мосина, Ленина, Революции, Фрунзе, Демонстрации, Свободы, ЖК «Дворянский», ЖК Суворовский», ЖК «Левобережный», ЖК «Времена года», Юго-Восточный микрорайон. 

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. 

Для жителей будет организована раздача воды.
 

Центральный ТО 

п/п

Время выдачи

Место выдачи воды из автомобилей

1

9.00-13.00

Пр. Ленина, 111 (со стороны Ак. Павлова)

2

9.00-20.00

ул. Перекопская, 3-а

3

9.00-20.00

п. Южный, ул. Клубная, 1

4

15.00-20.00

п. Менделеевский, ул. Ленина, 19

 

№ п/п

Время выдачи

Выдача питьевой воды из киосков

ООО «Ключ Здоровья»

1

9.00-20.00

пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19

2

9.00-20.00

мкр-н Басово-Прудный, Центральная, 18

3

9.00-20.00

пос. Скуратово ул. Новоселов, 1

4

9.00-20.00

ул. Перекопская, 7

5

9.00-20.00

ул. Кауля, 11

 

Советский ТО

№ п/п

Время выдачи

Выдача питьевой воды из киосков

ООО «Ключ Здоровья»

1

9.00-20.00

ул. Фрунзе, 6

2

9.00-20.00

ул. Сойфера, 19

3

9.00-20.00

ул. Сойфера, 6, корп.2

4

9.00-20.00

Красноармейский пр-т, 1

5

9.00-20.00

ул. Революции, 35-а

 

Пролетарский ТО

п/п

Время выдачи

Место выдачи воды из автомобилей

1

10.00-13.00

г. Тула, ул. Яблочкова, 1 (разворотное кольцо вблизи областной больницы)

2

14.00-17.00

г. Тула, ул. Металлургов, 87 (гипермаркет «Спар»)

3

18.00-20.00

г. Тула, ул. Пролетарская, 22-а (ТРЦ «РИО»)

4

09.00-13.00 16.00-20.00

п. Молодежный, ул. Уютная, 1

5

14.00-15.00

п. Молодежный, ул. Центральная, 10-а (школа)

 

п/п

Время выдачи

Выдача питьевой воды из киосков

ООО «Ключ Здоровья»

1

9.00-20.00

ул. Металлургов, 1-б

2

9.00-20.00

ул. Марата, 35-г

3

9.00-20.00

ул. Кутузова, 15

4

9.00-20.00

ул. Майская, 1

5

9.00-20.00

 ул. Металлургов, 65-а

6

9.00-20.00

ул. Макара Мазая, 3

7

9.00-20.00

ул. Чаплыгина, 10

8

9.00-20.00

ул. Краснодонцев, 63

9

9.00-20.00

ул. Веневское шоссе, ЖК «Баташи»

10

9.00-20.00

пос. Молодежный, ул. Центральная, 7-а

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