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В Туле на ул. Октябрьской неизвестные устроили погром в студии красоты и сожгли ее

В Туле на ул. Октябрьской неизвестные устроили погром в студии красоты и сожгли ее

О происшествии Myslo рассказала владелица салона Luxary hair Анна Щепотина. Она ищет свидетелей происшествия.

По словам Анны, ЧП случилось в ночь на 2 июня около полуночи. В студию красоты Luxary hair на ул. Октябрьской, 83 вломились неизвестные. Они разбили стекла в двери, проникли в салон, вынесли всё ценное и подожгли помещение.

Жильцы вызвали пожарных, те потушили огонь, но ущерб, очевидно, будет немаленьким.

— Студия работает в подвальном помещении жилого дома, — рассказала Анна. — Представляю, каково было жильцам, которые живут над нами! К нам же в салон сегодня приедут специалисты, и тогда будет понятно, сколько мы потеряли. Кроме того, уже известно, что из студии преступники похитили всё более или менее ценное: вынесли кассу, камеры наблюдения, инструменты мастеров.

Анна написала заявление в полицию и очень надеется, что преступников найдут. 

— Если вы можете помочь полицейским информацией, будет здорово, — говорит девушка. — Очень просим очевидцев откликнуться. Любая информация важна для нас. Телефон для связи +7 953 423-01-09.

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