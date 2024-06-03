В первую летнюю смену отдохнут более 28 тысяч тульских школьников

Фото Алексея Пирязева.

3 июня на оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева шла речь о детской оздоровительной кампании, которая началась 27 мая.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что более 25 тысяч детей отдыхают в 403 лагерях Тульской области. По поручению Дмитрия Миляева для них организованы посещения музеев.

В июне также начнут работу 5 палаточных лагерей, где отдохнут более 1 тысячи подростков. Более 1300 ребят отдыхают на черноморском побережье в Краснодарском крае.

1 июня в лагерь Республики Крым заехало 125 школьников из Мариуполя. Напомним, уже третий год во время летних каникул Тульская область организует для юных мариупольцев возможность отдохнуть в оздоровительных лагерях.

Также сейчас в регионе находится более 200 детей из Белгородской области. Детские оздоровительные базы региона готовы дополнительно принять 150 детей.

С 10 июня начнутся комиссионные выезды представителей администраций и контролирующих структур в загородные оздоровительные лагеря. Руководители региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и Росгвардии отметили, что в настоящее время проблемных вопросов нет. Дмитрий Миляев призвал их внимательно подходить в проверке учреждений, чтобы в регионе не возникало вопросов по питанию, медицинской помощи и соблюдению мер безопасности.