1 июня в Туле стало самым жарким за последние 17 лет. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Так, воздух в областной столице прогрелся до +28,4 градуса.
Теплее этого было только в 2007 году — +29,4 градуса.
Воздух в областной столице прогрелся до +28,4 градуса.
1 июня в Туле стало самым жарким за последние 17 лет. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Так, воздух в областной столице прогрелся до +28,4 градуса.
Теплее этого было только в 2007 году — +29,4 градуса.
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