Фото Алексея Пирязева.

Воздух в областной столице прогрелся до +28,4 градуса.

1 июня в Туле стало самым жарким за последние 17 лет. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Так, воздух в областной столице прогрелся до +28,4 градуса.

Теплее этого было только в 2007 году — +29,4 градуса.