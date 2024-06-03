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1 июня в Туле стало самым жарким за последние 17 лет
Фото Алексея Пирязева.

1 июня в Туле стало самым жарким за последние 17 лет

Воздух в областной столице прогрелся до +28,4 градуса.

1 июня в Туле стало самым жарким за последние 17 лет. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Так, воздух в областной столице прогрелся до +28,4 градуса.

Теплее этого было только в 2007 году — +29,4 градуса.

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сегодня, в 14:01 +1
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