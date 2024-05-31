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В июне стартует ремонт на набережной Дрейера
Фото из архива Myslo.ru

В июне стартует ремонт на набережной Дрейера

Завершится он к моменту пуска рабочего движения по новому мосту через Упу.

Ремонт улицы Курковой и Набережной Дрейера начнется в июне. Сейчас завершается конкурс среди подрядчиков. После заключения контракта победитель приступит к работам. Об этом в пятницу сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Он уточнил, что ремонт будет вестись в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Помимо замены асфальтового покрытия подрядчик обустроит тротуар.

«Работы синхронизируются со строительством моста через Упу. К моменту запуска рабочего движения улица должна быть отремонтирована. Там будет сделан тротуар от ул. Курковой и до Музея оружия», – пояснил сити-менеджер.

Также в рамках БКД уже ведется ремонт Щекинского шоссе и ул. Дм. Ульянова.

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Событие
ремонт дорог
Место
ТулаТульская областьНабережная Дрейера
 

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