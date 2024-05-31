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С 1 июня в Туле начнет курсировать новый автобус №68
Фото из архива Myslo.ru

С 1 июня в Туле начнет курсировать новый автобус №68

Он соединит Автовокзал и онкоцентр.

В первый день лета в Туле начнет работать новый маршрут автобуса — № 68 «Автовокзал — онкоцентр». Об этом сообщил глава администрации города илья Беспалов.

Маршрут будет муниципальным, с предоставлением всех льгот.

Новый автобус позволит тем, кто приехал с области для посещения онкоцентра, быстро до него добраться. Посадка будет вестись не на остановке для общественного транспорта, а около здания Автовокзала.

Также Илья Беспалов напомнил, что на сегодняшний день до онкоцентра можно доехать на одном из 6 маршрутов: 10Л, 39А, 122, 124, 175, 181.

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