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1 июня в Центральном округе ограничат продажу алкоголя

1 июня в Центральном округе ограничат продажу алкоголя

Ограничения связаны с проведением в областной столице футбольного матча. Об этом информирует управление экономического развития.

1 июня в 18.00 на стадионе «Арсенал» состоится матч футбольных клубов «Арсенал» (Тула) — «Пари НН» (Нижний Новгород).

В связи с этим администрация Тулы извещает предприятия торговли, которые продают алкоголь в розницу, о необходимости исполнения требований части 4 статьи 7-1 Закона Тульской области от 24.07.2006 № 727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

В соответствии с этим законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей администрация Тулы рекомендует хозяйствующим субъектам заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) во время проведения спортивного массового мероприятия 1 июня с 15.00 до 22.00.

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