Куда сходить 1 июня в Туле: концерт 5sta Family, большой книжный фестиваль и шоу в кремле

Фото пресс-службы правительства Тульской области

тульский кремль

Фестиваль «Первое с Первыми. Город детства» - 1 июня с 13.00. Гостей ждет множество интерактивных, развлекательных и образовательных площадок. Пройдут выступления творческих коллективов, цирковое шоу, мастер-классы, профориентационная выставка.

Хедлайнер фестиваля — группа 5sta Family. Концерт начнется в 15.30. Вход свободный.

цпкио им. белоусова

Форум «Тульская область — территория семьи» — с 12.00.

Гостей парка ждут мастер-классы (английский язык, бокс с мастером спорта международного класса Даниэлем Лутаем, тайский бокс, тхэквондо, флорбол), соревнования по запуску радиоуправляемых авиамоделей, показательные выступления по скейтбордингу, интерактивные зоны, спортивные и развлекательные площадки. А также — семейный тренинг «Счастливое детство», лекции, выступление театра кукол, творческих коллективов, дискотека. Завершит мероприятие выступление кавер-группы KRAVA.

15.45 в спортгородке ЦПКиО пройдет мастер-класс волейбольных династий от «Тулицы». Гостями станут Алексей Бабешин (главный тренер ВК «Тулица») и его супруга Марина, тренеры Дмитрий и Галина Кизеевы, Данила Московский, тренер волейбольного клуба «Тулица» и его супруга Дарья.

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октава

Фестиваль для детей и подростков «Книги на лето» - 1 и 2 июня. В эти дни гостей ждут встречи с писателями, лекции редакторов и издателей, мастер-классы для юных читателей от Тульской областной детской библиотеки.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» организует два увлекательных квеста по территории кластера. В первый день — для детей от 6 лет, во второй — от 12 лет. Квесты будут идти каждый час. Гостей фестиваля ожидает книжная ярмарка. Вход на все мероприятия фестиваля свободный и без регистрации.

«Добродей»

Фестиваль креативных индустрий «Креафест» — 1 июня в 14.00 (Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-а). Запланированы различные мастер-классы, лекции, выставки, концерты, перформансы. В течение дня можно будет посетить мастер-классы от педагогов Школы креативных индустрий, заполнить заявку на поступление в Школу, а также пройти увлекательный квест по ее территории.

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