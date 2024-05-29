В Туле наградили лучших юнармейцев

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В церемонии закрытия «Больших юнармейских игр – 2024» приняли участие более 600 юных жителей региона. Их поприветствовала зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она поздравила юнармейцев с днем рождения движения, поблагодарила за активное участие в патриотических проектах и мероприятиях.

– Уже второй год мы отмечаем эту дату. «Юнармия» в регионе активно развивается. Вы – наше будущее и пример для остальных ребят. Важно, чтобы каждый из вас смог найти себя в этом движении, – сказала Ольга Гремякова.

Министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин добавил, что именно в Тульской области появилось первое в России региональное отделение «Юнармии». Это произошло в 2016 году по инициативе Алексея Дюмина.

Гости вручили лучшим юнармейцам региональные награды. Для участников фестиваля прошли мастер-классы по вязанию узлов и сборке автомата Калашникова, работала выставка находок экспедиции музея «Куликово поле», состоялись мини-игры на ловкость и сообразительность, соревнования по фиджитал-спорту. Завершением вечера стал концерт группы NLO.