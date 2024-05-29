Погода в Туле 30 мая: без осадков и до +29 градусов

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер южный, до 9 метров в секунду.

Температура ночью – от +9 до +14 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.