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Погода в Туле 30 мая: без осадков и до +29 градусов

Погода в Туле 30 мая: без осадков и до +29 градусов

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер южный, до 9 метров в секунду.

Температура ночью – от +9 до +14 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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