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В Канаде волонтёры выкупили медаль туляка-красноармейца
Фото: vk.com/club217029174

В Канаде волонтёры выкупили медаль туляка-красноармейца

Теперь они разыскивают родственников офицера, чтобы передать им награду.

Волонтёрское объединение «Они сражались за Родину» разыскивает в Тульской области родственников старшего техника-лейтенанта 703-го стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии Василия Ивановича Сафрошина.

Известно, что офицер родился 11 апреля 1892 года в с. Кулешово Чекалинского района Тульской области. В советской армии служил с 1941 по 1945 год, после войны жил в Ленинградской области, на ст. Ижора.

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В. А. Сафрошин

Василий Иванович Сафрошин был награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и «За отвагу». Последняя награда была выкуплена в Канаде участниками реконструкторской группы "191st Rifle Division/191-я Стрелковая.

Теперь волонтёры ищут родственников Василия Сафрошина, чтобы передать им медаль. Если вам что-либо известно о семье героя – звоните по телефону +7(953)433-55-88 или пишите Константину Ферапонтову.

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