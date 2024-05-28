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В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

Будьте внимательны и осторожны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 29 по 31 мая в большинстве районов региона ожидается высокая степень пожароопасности (IV класс).

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям о соблюдении правил личной безопасности:

  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
  • не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
  • не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
  • имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного 112 и 101.

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