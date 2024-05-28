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Названы лучшие команды по итогам первенства Тульской области по флорболу
Фото Федерации хоккея Тульской области.

Названы лучшие команды по итогам первенства Тульской области по флорболу

Победителям вручили призы.

В Туле и Новомосковске состоялись финальные игры первенства Тульской области по флорболу. Больше двух недель 48 школьных спортивных клубов боролись за звание лучших. Об этом сообщает региональная Федерация хоккея.

26 мая в областной столице финалы сыграла младшая возрастная группа. В матче за третье место «Витязь» (МБОУ «ЦО № 9») обыграл «Олимпиоников» (МБОУ «ЦО № 7») со счетом 2:1. В финале встретились флорболисты из тульского спортклуба «Даёшь молодёжь» (МБОУ «ЦО № 39» к.1) и «Гипс» (МБОУ «СОШ № 14»). Победителем первенства стали хозяева поля, крупно обыграв гостей, — 8:1. Лучшим игроком стал Арсений Захаров — игрок «Даёшь молодёжь».

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Заключительные игры в средней и старшей группах состоялись в Новомосковске 27 мая. В средней возрастной категории золотые медали завоевали флорболисты спортклуба «Гипс» (Новомосковск), серебро — «Юниор» (п. Лазарево), бронза у «Виктории» (Новомосковск). Лучшим игроком по итогам первенства стал Игорь Приходюк — игрок «Гипса».

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Среди старших флорболистов победителем стала команда «Витязь» из Новомосковска. На второй строчке — «Олимпионики» из Тулы и на третьем — новомосковский «Легион». Лучший игрок в старшей группе — Дмитрий Данилов, игрок школьного спортклуба «Олимпионики».

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От компании «Полипласт» каждый игрок команды-победительницы первенства получил велосипед. Серебряным призёрам вручили трюковые самокаты, а обладателям бронзы — флорбольные клюшки и специальные очки для игры.

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