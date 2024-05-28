В Новомосковске кассир получил судимость за продажу спиртного детям

Фото из архива Myslo

Молодой человек уже привлекался к административной ответственности, поэтому попал под уголовную статью.

Новомосковская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным в неоднократной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

По данным пресс-службы ведомства, доказано, что продавец-кассир одного из супермаркетов, ранее привлеченный к административной ответственности за продажу спиртного детям, вновь не потрудился проверить возраст покупателя и попал под уголовную статью.