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В Новомосковске кассир получил судимость за продажу спиртного детям
Фото из архива Myslo

В Новомосковске кассир получил судимость за продажу спиртного детям

Молодой человек уже привлекался к административной ответственности, поэтому попал под уголовную статью.

Новомосковская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя.  Молодой человек признан виновным в неоднократной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

По данным пресс-службы ведомства, доказано, что продавец-кассир одного из супермаркетов, ранее привлеченный к административной ответственности за продажу спиртного детям, вновь не потрудился проверить возраст покупателя и попал под уголовную статью.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 60 тысяч рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
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Место
Тульская областьНовомосковск
 

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