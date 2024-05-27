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Самые плохие детские площадки обнаружены в Веневском, Ясногорском и Воловском районах
Фото Дмитрия Дзюбина

Самые плохие детские площадки обнаружены в Веневском, Ясногорском и Воловском районах

91% детских площадок региона находится в удовлетворительном состоянии, остальные 9% — проблемные.

Состояние детских площадок обсудили на оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева. 

— Содержание детских площадок на территории области значительно улучшилось. Но есть и проблемные. Согласно представленным данным наибольшая доля детских площадок, находящихся в неудовлетворенном состоянии, — в Веневском, Воловском и Ясногорском районах, — доложил начальник регионального Гостехнадзора Андрей Клещев. — Основной и часто встречающийся недостаток — отсутствие или ненадлежащее использование ударопоглощающих покрытий.

Всего в регионе 4595 игровых пространств. Среди образцовых — Кимовский район и город Донской — там доля качественных объектов составила 100%. В Туле, Новомосковске и Заокском районе — 99%. Также в удовлетворительном состоянии находятся детские площадки Алексина, Суворовского, Богородицкого и Щекинского районов.

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Фотограф:
сегодня, в 14:17 0
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Люди
Дмитрий МиляевАндрей Клещев
Место
ТулаНовомосковск

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