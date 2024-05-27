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5sta Family, квест от «ЛизаАлерт» и книжный фестиваль: как в Туле отметят День защиты детей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5sta Family, квест от «ЛизаАлерт» и книжный фестиваль: как в Туле отметят День защиты детей

Мероприятия 1 июня пройдут в каждом муниципальном образовании. Основные действия развернутся в кремле.

1 июня с 13.00 в Тульском кремле под эгидой «Движения первых» состоится фестиваль «Первое с Первыми. Город детства». Гостей ждет множество интерактивных, развлекательных и образовательных площадок. Пройдут выступления творческих коллективов, цирковое шоу, мастер-классы, профориентационная выставка.

Хедлайнер фестиваля — группа 5sta Family. Вход свободный.

С 12.00 в ЦПКиО им. П. П. Белоусова будет проходить форум «Тульская область — территория семьи» в рамках «Больших семейных выходных» — федерального проекта, посвященного Году семьи.

Гостей парка ждут мастер-классы (английский язык, бокс с мастером спорта международного класса Даниэлем Лутаем, тайский бокс, тхэквондо, флорбол), соревнования по запуску радиоуправляемых авиамоделей, показательные выступления по скейтбордингу, интерактивные зоны, спортивные и развлекательные площадки. А также — семейный тренинг «Счастливое детство», лекции, выступление театра кукол, творческих коллективов, дискотека. Завершит мероприятие выступление кавер-группы KRAVA.

1 и 2 июня в творческом индустриальном кластере «Октава» во второй раз состоится фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето». В эти дни гостей ждут встречи с писателями, лекции редакторов и издателей, мастер-классы для юных читателей от Тульской областной детской библиотеки.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» организует два увлекательных квеста по территории кластера.

В первый день — для детей от 6 лет, во второй — от 12 лет. Квесты будут идти каждый час. Гостей фестиваля ожидает книжная ярмарка. Вход на все мероприятия фестиваля свободный и без регистрации.

В День защиты детей на Казанской набережной пройдет 11-й Зеленый Марафон Сбера. В программе — забеги на 4,2 км и 420 м (для детей от 4 до 14 лет), а также северная ходьба.

1 июня в 14.00 в Объединении центров развития культуры (Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1а) состоится III Межрегиональный фестиваль креативных индустрий «Креафест». Запланированы различные мастер-классы, лекции, выставки, концерты, перформансы. В течение дня можно будет посетить мастер-классы от педагогов Школы креативных индустрий, заполнить заявку на поступление в Школу, а также пройти увлекательный квест по ее территории.

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