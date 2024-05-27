«Полипласт» и администрация Новомосковска провели День химика и День города

Фото Даниила Рыбака.

25 мая в городском парке отпраздновали День химика и 94-летие Новомосковска. По многолетней традиции два праздника объединены в один. В этому году к знаменательной дате «Полипласт», как надежный социальный партнер, совместно с администрацией организовал масштабный спортивный фестиваль, так как популяризация спорта (детского, юношеского, корпоративного, любительского и профессионального) и здорового образа жизни — в числе главных приоритетов компании. Также для гостей приготовили бесплатные активности на любой вкус, яркую шоу-программу, аттракционы, конкурсы и викторины.

Официальный старт празднику был дан на главной сцене в 12.00. Параллельно на разных площадках начались спортивные состязания: участники проявили себя в легкоатлетическом забеге на 2,5 км, в силовом пятиборье, в соревнованиях по настольному теннису, скейтбордингу, дартсу, в турнире по шахматам, баскетболу и в семейных веселых стартах. Все призеры спортивного фестиваля получили грамоты и подарки.

Только спортивными состязаниями организаторы праздника не ограничились. Для гостей работали бесплатные аттракционы, криошоу с бесплатным криомороженым, интерактивные зоны с мастер-классами, играми, головоломками, викторинами с ценными призами от компании «Полипласт».

На протяжении семи часового праздника продолжалась шоу-программа. На главной сцене выступил фокусник-иллюзионист Александр Заварзин, разминку провели профессиональные фитнес-тренеры, свои умения показали спортсмены Федерации тхэквондо Тульской области, черлидинг-команда «Эклипс», центр единоборств «Юнити», отделение спортивной аэробики МБУС «Ледовый дворец» ДЮСШ «Виктория», группа «Индиго», детский музыкальный театр из Москвы, лауреат многочисленных международных, всероссийских и московских конкурсов и фестивалей «Домисолька», виртуозной игрой покорили зрителей артисты барабанного шоу «Драмматика».

В финале праздника гости увидели выступления шоу-группы чемпионов России по фристайлу с мячом FreestyleSport, участницы шоу «Голос», бэк-вокалистки Владимира Преснякова, финалистки проекта «Главная сцена» Аси Пивоваровой и кавер-группы «Город Лета», солисты которой участвовали в проекте «Голос 12».

Второй год подряд компания «Полипласт» и администрация города дарит новомосковцам такой захватывающий праздник, приуроченный ко Дню города и Дню химика.

Общегородским гуляньям предшествовали официальные мероприятия, посвященные профессиональному празднику работников химической промышленности. 23 мая на «Полипласт Новомосковск» прошла торжественная церемония награждения сотрудников за высокие трудовые достижения: знаками «Почетный химик», Почетными грамотами Тульской областной Думы, Почетными грамотами регионального министерства промышленности и торговли, благодарственными письмами губернатора Тульской области, Почетными грамотами главы МО г. Новомосковск, Благодарностями и Благодарственными письма главы администрации города, Почетными грамотами предприятия и Росхимпрофсоюза.

24 мая руководство предприятия и сотрудники «Полипласт Новомосковск» приняли участие в торжественном собрании, посвященном 94-й годовщине образования Новомосковска. Гостей церемонии поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев. От имени депутатов Тульской областной Думы участников собрания поприветствовал председатель областной Думы Николай Воробьев. Он вручил жителям Новомосковска Почетные грамоты и Благодарственные письма за трудовые заслуги и вклад в развитие отрасли и города. В числе награжденных заслуженно были сотрудники компании «Полипласт Новомосковск».