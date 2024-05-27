Врио губернатора потребовал ускорить строительство дороги на Зеленстрое

Фото Алексея Пирязева.

На оперативном совещании у Дмитрия Миляева обсуждали выполнение планов по строительству и ремонту дорог в Тульской области.

Докладывал Родион Дудник, министр транспорта и дорожного строительства Тульской области. В 2024 году в Тульской области будет отремонтировано более 350 км дорог регионального и местного значения.

По нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» ремонт будет выполнен на 115 км. Сейчас работы идут на 23 объектах. Из них 7 — региональные автодороги, в том числе Тула — Белев в большой Туле, которая входит в опорную сеть автодорог Тульской области.

В Туле подрядчик ведет работы на Щекинском шоссе. Начаты ремонтные работы в Новомосковске, Алексине, Веневе, Узловой, Щекино и Киреевске.

— Общее оперативное выполнение работ по БКАД составляет 8,7%. Ремонт идет по графику, рисков отставания нет, — уточнил министр.

По словам Родиона Дудника, дополнительно в рамках госзадания Тулаавтодор отремонтирует 102 км региональных автодорог. Уже завершены работы на 13 участках — в Дубенском, Киреевском, Плавском и Чернском районах. Еще на 9 объектах работы выполнены на 63,5%.

На местных автодорогах в планах ремонт 168 км. Уже завершено 19 объектов, 13 — в работе. Всего выполнено 14,9% запланированного.

— В Белеве мы капитально ремонтируем улицу Советскую, — пояснил Родион Дудник. — Объект сдадим в 2025 году. Сейчас оперативное выполнение составляет 30%.

В 2024 году запланирован ремонт 14 искусственных сооружений, из них 8 будут сданы в этом году. Сейчас работы идут на 12 объектах, в том числе на 8 сооружениях региональных дорог. Общий процент выполнения работ —35,2%.

На местной дорожной сети ремонт идет на 4 объектах. Это мост через реку Плаву в Плавском районе, мост через реку Упу в Туле, пешеходный мост и путепровод в Узловой.

— Мост через Упу в Туле — самый крупный объект. Работы выполнены на 74%. На финальном этапе — работы по бетонированию основания. Все работы завершим в этом году, — заявил министр.

Врио губернатора Дмитрий Миляев спросил про удорожание объекта.

— 72 млн руб. — уточнил глава администрации Тулы Илья Беспалов. — Сейчас мы изыскиваем эти средства в бюджете 2025 года.

— Строительный сезон в разгаре, поэтому творческие изыскания надо завершать и выходить на заключение контракта. Нужно также синхронизировать работы с ремонтом улиц Дрейера и Курковой. В текущем году мы должны выполнить все работы, — заявил Дмитрий Миляев.

Еще в этом году сделают освещение на 36 дорожных объектах протяженностью 53 км.

Врио губернатора напомнил, что в рамках БКАД на текущий ремонт дорог дополнительно выделено 1 млрд руб.

По словам министра транспорта, их потратят на 33 объекта общей протяженностью 37 км в 8 муниципалитетах. В Туле на эти средства отремонтируют улицы Карпова и Луначарского, автодорогу от поселка Южного до дер. Сухановки в Узловском районе, ул. Соловцова в Болохово.

Дмитрий Миляев напомнил, что до конца мая должен быть завершен ямочный ремонт. По словам Дудника, 148 тыс. кв. м — такой объем работ был запланирован. Сейчас уже заделано более 144 тыс. кв. м, это 97,4% от плана.

Про ремонт дорог в Туле докладывал Илья Беспалов. По БКАД в Туле ремонтируют Щекинское шоссе, ул. Дм. Ульянова, Курковую и набережную Дрейера. Всего около 9 км. Цена контракта — около 700 млн руб. Срок окончания работ — до 1 октября 2024 года. Щекинское шоссе уже выполнено на 45%. 23 мая начат ремонт ул. Дм. Ульянова. С июня начнутся работы в Заречье.

По народному бюджету в работе 5 объектов 1,7 км на 19,4 млн руб. Работы должны быть выполнены до 25 июля.

По программе «Наш город» отремонтируют 3 объекта протяженностью 1 км. Работы уже выполнены.

Для развития транспортной системы города по муниципальной программе запланирован ремонт проезжей части в 2,5 км и трамвайных путей с заменой рельсошпальной решетки в 4 км на общую сумму 404 млн руб. — на ул. Агеева, Плеханова и Воздухофлотской. На контроле ремонт ул. Максимовского. Работы завершат к 1 июля.

— Два объекта капитального строительства в Туле запланированы на этот год, — пояснил Илья Беспалов. — Автодорога по ул. Маршала Жукова до жилого комплекса выполнена на 65%, срок сдачи объекта — 1 августа. Автодорога от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе — здесь идет разбивка трассы, подготовка основания. Объект должен быть сдан 25 декабря 2024 года. Подрядчик надежный, вопросов к нему нет.

Дмитрий Миляев указал, что дорога от ул. Ген. Маргелова до Калужского шоссе очень нужна Зеленстрою, поэтому сроки нужно не просто соблюсти, а еще лучше — сократить.