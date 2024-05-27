По Туле прошелся «пылевой дьявол»

Столб пылевого вихря заметили туляки в воскресенье, 26 июня, в Пролетарском округе на ул. Пржевальского около магазина «Светофор». Видео в редакцию Myslo прислала Анастасия Цыпленкова.

Вихрь кружил по парковке несколько секунд, а затем постепенно ослаб и исчез.

Пылевой вихрь, или «пылевой дьявол», является атмосферным явлением, возникающим у поверхности земли днём в малооблачную и жаркую погоду, когда поверхность земли сильно прогрета солнечными лучами.

Основным условием для образования вихря является быстрое поднятие горячего воздуха через более холодный над ним, провоцируя восходящий поток.