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По Туле прошелся «пылевой дьявол»

По Туле прошелся «пылевой дьявол»

Формирование вихря спровоцировала жаркая погода в воскресенье.

Столб пылевого вихря заметили туляки в воскресенье, 26 июня, в Пролетарском округе на ул. Пржевальского около магазина «Светофор». Видео в редакцию Myslo прислала Анастасия Цыпленкова.

Вихрь кружил по парковке несколько секунд, а затем постепенно ослаб и исчез.

Пылевой вихрь, или «пылевой дьявол», является атмосферным явлением, возникающим у поверхности земли днём в малооблачную и жаркую погоду, когда поверхность земли сильно прогрета солнечными лучами.

Основным условием для образования вихря является быстрое поднятие горячего воздуха через более холодный над ним, провоцируя восходящий поток.

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Место
ТулаТульская область
 

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