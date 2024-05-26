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Жителей Новомосковска поздравили с Днем химика
Фото из архива Myslo.

Жителей Новомосковска поздравили с Днем химика

Работникам химической отрасли и ветеранам пожелали здоровья, энергии, оптимизма.

Глава города Алексей Платонов и глава администрации муниципального образования Руслан Бутов поздравили новомосковцев с профессиональным праздником:

— Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем химика!

День химика — это наш общегородской праздник. Это день общественного признания, это праздник тысяч новомосковцев, которые трудятся в одной из базовых отраслей экономики России.

Город трудовой доблести Новомосковск всегда называли городом химиков, который своим рождением обязан «Азоту» — флагману химической промышленности.

Под маркой новомосковских предприятий выпускается химическое сырье и удобрения, товары бытовой химии и изделия из пластмассы и многое другое. Продукция наших предприятий пользуется спросом не только в России, но и во многих зарубежных странах.

Важно отметить, что в сегодняшнее непростое время химическая индустрия Новомосковска работает стабильно. Она обеспечивает не только рабочие места для новомосковцев, но и большую часть поступлений в бюджет, финансирование социальных проектов. Нет никаких сомнений в том, что наша совместная работа по развитию Новомосковска будет продолжена и в дальнейшем.

Желаем всем работникам химической отрасли, ветеранам здоровья, энергии, оптимизма, успехов и стабильности в работе, новых трудовых свершений на благо нашего города!

Напомним, в пятницу в Новомосковске отпраздновали День города. Для жителей выступала Клава Кока. 

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