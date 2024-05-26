Жителей Новомосковска поздравили с Днем химика

Фото из архива Myslo.

Глава города Алексей Платонов и глава администрации муниципального образования Руслан Бутов поздравили новомосковцев с профессиональным праздником:

— Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем химика!



День химика — это наш общегородской праздник. Это день общественного признания, это праздник тысяч новомосковцев, которые трудятся в одной из базовых отраслей экономики России.



Город трудовой доблести Новомосковск всегда называли городом химиков, который своим рождением обязан «Азоту» — флагману химической промышленности.



Под маркой новомосковских предприятий выпускается химическое сырье и удобрения, товары бытовой химии и изделия из пластмассы и многое другое. Продукция наших предприятий пользуется спросом не только в России, но и во многих зарубежных странах.



Важно отметить, что в сегодняшнее непростое время химическая индустрия Новомосковска работает стабильно. Она обеспечивает не только рабочие места для новомосковцев, но и большую часть поступлений в бюджет, финансирование социальных проектов. Нет никаких сомнений в том, что наша совместная работа по развитию Новомосковска будет продолжена и в дальнейшем.



Желаем всем работникам химической отрасли, ветеранам здоровья, энергии, оптимизма, успехов и стабильности в работе, новых трудовых свершений на благо нашего города!

Напомним, в пятницу в Новомосковске отпраздновали День города. Для жителей выступала Клава Кока.