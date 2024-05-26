В Тульской области выбрали семью года

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, заявки на конкурс направили 70 семей со всех уголков региона – это рекорд за всю историю фестиваля.

Они боролись за победу в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций» и «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида». В финал конкурса вышли 22 семьи.

К ним обратилась заместитель министра – директор департамента по вопросам семьи и демографии министерства труда и социальной защиты Тульской области Наталия Зыкова. Она отметила, что по инициативе Алексея Дюмина в Тульской области действует и постоянно обновляется комплекс мер поддержки семей. Совершенствуется система здравоохранения, возводятся новые детские сады и школы, центры для одаренных детей.

– Семья – самое ценное, что есть в жизни каждого из нас. Это надежная опора и прочный тыл. Подтверждение тому – наш фестиваль, который собрал столько дружных и самобытных семей, занимающих активную жизненную позицию. Желаю вам бережно хранить традиции, заложенные в ваших семьях, и передать их следующим поколениям, – сказала Наталия Зыкова.