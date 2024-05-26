Портал для творчества: в Туле открылась выставка тульских керамистов «Продолжая традиции»

В экспозиции II выставки тульских керамистов «Продолжая традиции» (0+) представлены и современные арт-объекты, и авторские работы разного назначения, и новое прочтение исторического промысла тульской керамики. Это работы и опытных керамистов, и начинающих. Возраст участников выставки — от 20 до 80 лет. Далеко не все они — художники с профессиональным образованием.

Елена Палевская — Керамика — большой мир, где есть все. Он не ограничивается только гончарным кругом, — рассказывает Елена Палевская, автор проекта «Центр традиционной тульской керамики» и куратор выставки, тульский керамист и искусствовед. — Мы развиваем самые разные направления керамического искусства как традиционного, так и современного. Я очень горжусь тем, что собралась команда из непрофессиональных мастеров. У нас есть и переводчики, и стоматологи, и экономисты. И для всех них керамика — это возможность выразить себя.

Многие бы хотели и могли творить, просто они не знают, что могут, сомневаются в себе. Мешают психологические убеждения.

— На самом деле и ограничения, и возможности находятся в центре человека. Наше дело — раскрыть его возможности. Творчество — это естественный жизненный процесс. Для кого-то это воспитание детей, для других рисование, для третьих керамика. В мире каждому нужно найти свой баланс, а искусство, творчество именно и призвано это дарить.

Наталья Тесакова по образованию экономит. Работает специалистом по подбору кадров и является заместителем гендиректора одного из тульских предприятий. Керамикой увлеклась полтора года назад.

— Началось все с того, что несколько лет назад мы купили маленький домик в деревне, решили поставить в нем печку и украсить ее изразцами. Тогда-то я и начала искать, где бы научиться изготовлению керамики. Сама не художник, но с детства любила рисовать. И, видимо, тут все совпало. Стала заниматься в студии и с первых занятий буквально влюбилась в глину.

На выставке представлены три ее работы. Одна из них посвящена Году семьи.

— Источником вдохновения стал рисунок из книги для раскрашивания. На нем на переднем плане изображен домовой и банщик, а на заднем — семья пьет чай из самовара. Из пластилина выполнила заготовку, отлила форму, после уже сделала картину и расписала ее.

Наталья отмечает, что печь, которая стала отправной точкой к миру керамики, пока так и не сложилась — еще ведется стройка. Но увлечение оказалось не напрасным, и некоторые работы даже принесли первый доход.

Елену Сазонову с керамикой свел внутренний кризис и желание найти себя.

— Я была менеджером по работе с дилерами долгое время, а потом поняла, что для меня в этом мало смысла. Увидела как-то картину из глины и тут торкнуло: мне туда. Начала искать способы приблизиться к этому миру. Сначала устроилась администратором в керамическую студию в Москве. Постепенно ее мастера научили меня основам этого искусства. И так все пошло, поехало. Когда оказалась в Туле, то продолжила свое обучение. Сегодня я уже не работаю в маркетинге и имею свой бренд керамики и магазин. Лет десять назад даже мечтать о таком не могла. Керамика — это моя подушка безопасности, в любые сложные моменты в жизни вспоминаю, что у меня есть возможность творить и мне становится хорошо.

Ольга Гункина с детства любила лепить из пластилина. В период студенчества увлеклась полимерной глиной. Несколько лет занималась изготовлением украшений и подарков из нее. Но душа требовала новых форм и материалов.

— Моя страсть лепить и делать из бесформенного что-то оформленное. Супруг подарил мастер-класс по керамике в Москве, мне понравилось. Потом как-то в Туле попала на мастер-класс. И тут, как я люблю рассказывать, моргнула, а у меня уже весь дом в глине, а под столом гончарный круг. Меня буквально к первого прикосновения увлекло, я поняла, что это мой материал, и мне надо с ним подружиться. Полимерная глина не ушла в прошлое, просто это два материала с разными возможностями.

На выставке представлены две работы Ольги Гункиной — необычные вазы. Они стали первыми в будущей коллекции, которая задумала мастерица.

— Ваза «Расту, куда хочу» символизирует нестандартный выбор пути. Нас многие учат как жить, но на самом деле только мы сами знаем, как нам нужно. Эти работы показывают, что можно быть немного другим и при этом успешно справляться со своей работой, добиваться успеха. Выбор своего пути — сильное решение, которое приводит к интересным результатам. Эта ваза не симметричная, не ровная, не гладкая, где-то потрескалась краска, где-то подтекла и похожа на слезинку. Это все говорит о том, что да, ты выбрал свой путь, но будь готов к тому, что он окажется непрост, будут трещины и слезы. Еще один интересный факт об этой работе: при своей внешней простоте и неказистости, внутри она не пуста, там имеются сеточки и резервуары с песком для утяжеления и возможности веточкам стоять ровно.

Другими словами, мало выбрать свой путь и расти, куда хочешь, надо все делать по уму, крепко стоять на ногах, тогда все будет хорошо.

Выставка «Продолжая традиции» представлена более 50 работами, каждая из которых достойна отдельного рассказа. Экспозиция будет работать до 30 июня. Все это время по выходным (точные даты смотрите в соцсетях ЦСИ и ЦТТК) будут проходить творческие бенефисы с тульскими керамистами — участниками выставки и бесплатные лекции Елены Палевской о керамике и творчестве.