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В областной столице прошел фестиваль «Тульский заиграй»

В областной столице прошел фестиваль «Тульский заиграй»

Мероприятие входит в афишу проекта «Музейное лето в Туле».

25 мая в ремесленном дворе «Добродей» состоялся IX Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй».

В фестивале приняли участие фольклорные коллективы из 14 субъектов страны. Они поучаствовали в вокальном конкурсе и состязании «Заиграй», состоящем из восьми тематических площадок различных направлений традиционной культуры: изготовление тульского лакомства, пляска, частушечный батл, роспись филимоновской игрушки, топка жарового самовара на скорость, игры на народных музыкальных инструментах.

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В состязаниях приняли участие команды победители культурно-образовательной программы «Старше-круче», которая реализуется в рамках региональной программы «Тульское долголетие». Это коллективы из Белевского, Заокского, Одоевского, Дубенского, Алексинского , Кимовского, Куркинского районов и города Новомосковска.

Завершил фестивальную программу творческий коллектив «Московский народный хор» под руководством Дмитрия Морозова.

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вчера, в 21:04 0
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Место
ДобродейТула
 

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