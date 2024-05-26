В областной столице прошел фестиваль «Тульский заиграй»

25 мая в ремесленном дворе «Добродей» состоялся IX Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй».



В фестивале приняли участие фольклорные коллективы из 14 субъектов страны. Они поучаствовали в вокальном конкурсе и состязании «Заиграй», состоящем из восьми тематических площадок различных направлений традиционной культуры: изготовление тульского лакомства, пляска, частушечный батл, роспись филимоновской игрушки, топка жарового самовара на скорость, игры на народных музыкальных инструментах.

В состязаниях приняли участие команды победители культурно-образовательной программы «Старше-круче», которая реализуется в рамках региональной программы «Тульское долголетие». Это коллективы из Белевского, Заокского, Одоевского, Дубенского, Алексинского , Кимовского, Куркинского районов и города Новомосковска.



Завершил фестивальную программу творческий коллектив «Московский народный хор» под руководством Дмитрия Морозова.