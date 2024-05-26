Дмитрий Миляев проконтролировал ход ремонта стадиона «Арсенал»

В этом году объекту исполняется 65 лет.

26 мая временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев проконтролировал ход работ по устранению несоответствий требованиям правил РФС на центральном стадионе Тулы. Об этом сообщили в правительстве области.

Он подчеркнул, что это знаковый спортивный объект для всего региона, который является точкой притяжения любителей здорового образа жизни. Стадиону в этом году исполняется 65 лет. За эти годы он принимал футбольные матчи самого разного уровня – от любительских турниров до еврокубковых и официальных игр сборных России.

Тула – футбольный город и мы должны приложить максимум усилий, чтобы спортивная инфраструктура позволяла «Арсеналу» выступать на соревнованиях самого высокого уровня.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что сейчас проводится расширение входных групп, а также оборудование зон досмотра транспортных средств и благоустройство прилегающей территории. Глава региона поручил Дмитрию Яковлеву держать ход ремонта объекта на особом контроле и оказывать подрядчику своевременную поддержку, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок.