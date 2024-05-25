Дмитрий Миляев тульским выпускникам: «Последний звонок - праздник молодости и будущего»

25 мая в атриуме Тульского кремля прозвучал последний звонок для учеников Гимназии №11 им. Александра и Олега Трояновских.

Центр образования – в тройке лидеров рейтинга лучших школ Тульской области по количеству выпускников, ставших студентами ведущих вузов страны. Ежегодно ученики гимназии успешно проявляют себя на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Центр образования стабильно держит одно из первых мест в городе и области по количеству победителей и призеров.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил выпускников с началом нового важного этапа в жизни.

«Последний звонок – праздник молодости и будущего. Нет никакого рецепта счастья, каждый из вас пройдет свой путь. Самое главное — идти вперед и не сворачивать. Быть достойными своих родителей и педагогов, быть достойными гражданами своей страны!» — сказал Дмитрий Миляев.

Он поблагодарил учителей и родителей за огромное терпение и искреннее участие в воспитании ребят. А выпускников – за включенность в жизнь региона. Дмитрий Миляев выразил уверенность, что их ожидает большое будущее.

24 и 25 мая в школах Тульской области прошел праздник последнего звонка. В общей сложности со школой попрощались более 5 тысяч одиннадцатиклассников.