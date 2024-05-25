Гендиректор «Арсенала» Александр Зотов ушел в отставку

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов сложил свои полномочия:

— Александр Зотов завершил работу в должности генерального директора ПФК «Арсенал». Клуб выражает благодарность Александру Александровичу за совместную работу и желает дальнейших профессиональных успехов, — сообщила пресс-служба ПФК «Арсенал».

Напомним, Александр Зотов был назначен на должность гендиректора 20 сентября 2023 года. На этом посту Зотов сменил Валерия Гриньковского, который проработал в указанной должности почти три месяца.

Александр Зотов родился 1 июля 1971 года. Закончил Российский университет дружбы народов (РУДН) и Российский экономический университет (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. Имеет магистерскую степень в миланском университете Bocconi.

С 2010 года Александр Александрович является генеральным директором Общероссийского профсоюза футболистов. С 2017 года — член исполкома Российского футбольного союза (РФС).