За три месяца туляки оформили более 3000 ипотечных кредитов

За первый квартал текущего года туляки оформили более трех тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 10,3 млрд рублей. Такие цифры приводит региональное отделение Банка России.

Ежемесячный рост оформленный кредитов происходил за счёт ипотеки с господдержкой – обычные ипотечные программы не пользуются популярностью.

В среднем туляки берут ипотеку на 26 лет под 8,5%. Средний размер ипотечного кредита – 3,3 млн рублей. Займы берутся не только на покупку квартир – например, на приобретение или строительство частного дома жители региона оформили 780 кредитов на 2,1 млрд рублей.