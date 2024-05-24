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За три месяца туляки оформили более 3000 ипотечных кредитов
Фото из архива Myslo

За три месяца туляки оформили более 3000 ипотечных кредитов

Средняя сумма займа составила 3,3 млн рублей, а средний срок – 26 лет.

За первый квартал текущего года туляки оформили более трех тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 10,3 млрд рублей. Такие цифры приводит региональное отделение Банка России.

Ежемесячный рост оформленный кредитов  происходил за счёт ипотеки с господдержкой – обычные ипотечные программы не пользуются популярностью.

В среднем туляки берут ипотеку на 26 лет под 8,5%. Средний размер ипотечного кредита – 3,3 млн рублей. Займы берутся не только на покупку квартир – например, на приобретение или строительство частного дома жители региона оформили 780 кредитов на 2,1 млрд рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 19:19 0
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Тульская областьТула
 

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