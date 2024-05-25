  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В центре Тулы рыцари устроили сражение: фоторепортаж - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В центре Тулы рыцари устроили сражение: фоторепортаж

В центре Тулы рыцари устроили сражение: фоторепортаж

Порядка десятка клубов исторической реконструкции приехали на фестиваль «На Тульских рубежах».

Звуки волынки и клацанье металла, знаменующих ожесточенную битву герцогов, баронов и рыцарей, вокруг которых неспешно прогуливаются дамы в чепчиках. На несколько часов Ликерка лофт превратилась в средневековый город, куда на праздник съехались смельчаки со всей Европы.

_DZY2212.jpg

Участники сначала продемонстрировали зрителям свои наряды, а затем началось то, ради чего и прибыли все эти средневековые персонажи: турниры тяжеловооруженных латников эпохи раннего Ренессанса и турнир бездоспешного фехтования.

_ZYB5579.jpg

Сергей Власенков из тульского военно-исторического клуба «Сварга» — один из участников битвы. 

— Я еще в школе учился, когда впервые увидел, как бьются на мечах. Меня это захватило. Сейчас я занимаюсь и боями, и реконструкцией материальной культуры. В частности делаю самостоятельно доспехи. Сегодня на мне испанские доспехи второй половины 15 века. В целом же наш клуб не ограничивается только доспехами, мы занимаемся реконструкцией древней Руси, Золотой Орды, московского царства 16 — 17 веков. 

Одни из самых ярких на этом празднике пара Калининых — Владислава и Алексей. На них наряды супружеской пары рыцарского сословия Германии образца 1925 года.

_ZYB5479.jpg

И мужской, и женский образ созданы руками Алексея. На свой костюм он потратил 3 года, еще 2 года ушло на наряд для супруги. Валяные шляпки, тканные элементы, пошив костюмов и украшения — это все вручную изготовлено Алексеем.

— Я один из основателей тульской реконструкции. Начинал еще в 90-е. Все, кто на площади, мои ученики. Сейчас я реконструктор на пенсии и свои идеи развиваю в такие работы, как тканный костюм, например, аутентичная бижутерия, валяние шляп. 

Первые ролевые клубы появились в период развала Советского союза, рассказывает Алексей. Постепенно из этих клубов начала в отдельное направление выделяться реконструкция. 

— Я когда-то занимался в клубе восточных единоборств. И меня знакомые пригласили в реконструкторский клуб. Я пришел и мне понравилось. Начал с изучения латных боевых комплексов, вот эти технологии, которые использовали парни для изготовления лат, они зарождались в моей мастерской. Сейчас по России очень много последователей, которые успешно применяют мои технологии. Меня же сейчас больше интересует ткачество. 

Исторические костюмы Алексей изучал по живописи, описаниям и другим и источникам.

— Чтобы понять какой-то исторический факт, его нужно потрогать руками. Технологии формируют события, а не оборот. Пока историю руками не потрогаешь, не поймешь, где она колется, а где она ласковая. 

Считает, что реконструкция намного шире, чем просто переодевание в костюмы: это самообразование, в первую очередь, и изучение истории. 

Гости фестиваля, кстати, и сами могли побывать в роли рыцарей. Желающие облачались в специальную мягкую защиту (шлем, щит, кираса) и брали в руки «мягкий» меч — тямбару. Дети от мала до велика с удовольствием пользовались возможностью устроить средневековую дуэль.

Для поклонников более спокойного, но не менее интересного время препровождения была организована зона настольных игр. Да не простых, а египетских: сенет, тьяу, гончие шакалы и манкала. Их привезли представители московского клуба КИР РАГОР, единственного в России, который занимается реконструкцией Египта.

_ZYB5498.jpg

36-летний Роман Коблов в обычной жизни работает термистом (термообработка металла в печи) на заводе, а в свободное время – участник клуб КИР РАГОР. На фестивале он представлял жреца бога Анубиса, проводника душ. 

— С 2006 года я занимался в историческом клубе реконструкцией Красной армии Второй мировой войны. А с 2020 года увлекся египетской тематикой. 

Подчеркивает, что реконструкция — это и творчество, и серьезное погружение в историю той эпохи, которая реконструируется.

— Для создания костюмов ориентируемся на образцы тканей, найденных в гробницах, на труды египтологов и на изображения на дошедших до наших времен предметах древнего Египта. Вообще, увлечение реконструкций — это очень интересно, это и литература, и творчество, ведь все костюмы изготавливаются вручную, ну и много знакомых по всей стране появляется. 

Анна Панина, руководитель клуба, тоже начинала с русской истории, воссоздавала образы времен Руси, но в какой-то момент это приелось. 

— Захотелось заняться Египтом, но клуба такого не было, и я его создала. Не скажу, что было просто. Чтобы изучить историю этой страны нужно было много прочитать. В итоге собрала внушительную библиотеку: порядка 200 электронных книг и столько же в бумажном варианте, более 1000 альбомов, демонстрирующих предметы и различные исторические эпохи Египта. 

В наряде Анны особый акцент — это украшения. Они изготовлены на заказ и в точности повторяют те, что были найдены в гробнице принцессы Хнумит. 

— Для меня увлечение реконструкцией — это отрешение от «дня сурка». Всегда позитивное настроение, это встреча с друзьями, фестивали, лекции. Мы живем активно, а не просто от работы до дивана. У нас совершенно иное качество жизни. Всем желаю, чтобы обязательно в жизни было какое-то увлечение.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 19:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
рыцарский турнирфестивальНа тульских рубежах
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За три месяца туляки оформили более 3000 ипотечных кредитов
За три месяца туляки оформили более 3000 ипотечных кредитов
Жителя Тульской области признали виновным в дискредитации ВС РФ
Жителя Тульской области признали виновным в дискредитации ВС РФ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.