В центре Тулы рыцари устроили сражение: фоторепортаж

Звуки волынки и клацанье металла, знаменующих ожесточенную битву герцогов, баронов и рыцарей, вокруг которых неспешно прогуливаются дамы в чепчиках. На несколько часов Ликерка лофт превратилась в средневековый город, куда на праздник съехались смельчаки со всей Европы.

Участники сначала продемонстрировали зрителям свои наряды, а затем началось то, ради чего и прибыли все эти средневековые персонажи: турниры тяжеловооруженных латников эпохи раннего Ренессанса и турнир бездоспешного фехтования.

Сергей Власенков из тульского военно-исторического клуба «Сварга» — один из участников битвы.

— Я еще в школе учился, когда впервые увидел, как бьются на мечах. Меня это захватило. Сейчас я занимаюсь и боями, и реконструкцией материальной культуры. В частности делаю самостоятельно доспехи. Сегодня на мне испанские доспехи второй половины 15 века. В целом же наш клуб не ограничивается только доспехами, мы занимаемся реконструкцией древней Руси, Золотой Орды, московского царства 16 — 17 веков.

Одни из самых ярких на этом празднике пара Калининых — Владислава и Алексей. На них наряды супружеской пары рыцарского сословия Германии образца 1925 года.

И мужской, и женский образ созданы руками Алексея. На свой костюм он потратил 3 года, еще 2 года ушло на наряд для супруги. Валяные шляпки, тканные элементы, пошив костюмов и украшения — это все вручную изготовлено Алексеем.

— Я один из основателей тульской реконструкции. Начинал еще в 90-е. Все, кто на площади, мои ученики. Сейчас я реконструктор на пенсии и свои идеи развиваю в такие работы, как тканный костюм, например, аутентичная бижутерия, валяние шляп.

Первые ролевые клубы появились в период развала Советского союза, рассказывает Алексей. Постепенно из этих клубов начала в отдельное направление выделяться реконструкция.

— Я когда-то занимался в клубе восточных единоборств. И меня знакомые пригласили в реконструкторский клуб. Я пришел и мне понравилось. Начал с изучения латных боевых комплексов, вот эти технологии, которые использовали парни для изготовления лат, они зарождались в моей мастерской. Сейчас по России очень много последователей, которые успешно применяют мои технологии. Меня же сейчас больше интересует ткачество.

Исторические костюмы Алексей изучал по живописи, описаниям и другим и источникам.

— Чтобы понять какой-то исторический факт, его нужно потрогать руками. Технологии формируют события, а не оборот. Пока историю руками не потрогаешь, не поймешь, где она колется, а где она ласковая.

Считает, что реконструкция намного шире, чем просто переодевание в костюмы: это самообразование, в первую очередь, и изучение истории.

Гости фестиваля, кстати, и сами могли побывать в роли рыцарей. Желающие облачались в специальную мягкую защиту (шлем, щит, кираса) и брали в руки «мягкий» меч — тямбару. Дети от мала до велика с удовольствием пользовались возможностью устроить средневековую дуэль.

Для поклонников более спокойного, но не менее интересного время препровождения была организована зона настольных игр. Да не простых, а египетских: сенет, тьяу, гончие шакалы и манкала. Их привезли представители московского клуба КИР РАГОР, единственного в России, который занимается реконструкцией Египта.

36-летний Роман Коблов в обычной жизни работает термистом (термообработка металла в печи) на заводе, а в свободное время – участник клуб КИР РАГОР. На фестивале он представлял жреца бога Анубиса, проводника душ.

— С 2006 года я занимался в историческом клубе реконструкцией Красной армии Второй мировой войны. А с 2020 года увлекся египетской тематикой.

Подчеркивает, что реконструкция — это и творчество, и серьезное погружение в историю той эпохи, которая реконструируется.

— Для создания костюмов ориентируемся на образцы тканей, найденных в гробницах, на труды египтологов и на изображения на дошедших до наших времен предметах древнего Египта. Вообще, увлечение реконструкций — это очень интересно, это и литература, и творчество, ведь все костюмы изготавливаются вручную, ну и много знакомых по всей стране появляется.

Анна Панина, руководитель клуба, тоже начинала с русской истории, воссоздавала образы времен Руси, но в какой-то момент это приелось.

— Захотелось заняться Египтом, но клуба такого не было, и я его создала. Не скажу, что было просто. Чтобы изучить историю этой страны нужно было много прочитать. В итоге собрала внушительную библиотеку: порядка 200 электронных книг и столько же в бумажном варианте, более 1000 альбомов, демонстрирующих предметы и различные исторические эпохи Египта.

В наряде Анны особый акцент — это украшения. Они изготовлены на заказ и в точности повторяют те, что были найдены в гробнице принцессы Хнумит.

— Для меня увлечение реконструкцией — это отрешение от «дня сурка». Всегда позитивное настроение, это встреча с друзьями, фестивали, лекции. Мы живем активно, а не просто от работы до дивана. У нас совершенно иное качество жизни. Всем желаю, чтобы обязательно в жизни было какое-то увлечение.