Туляков приглашают на бесплатные занятия йогой в парках

Фото Алексея Пирязева.

С собой нужно взять коврик и хорошее настроение.

1 июня в тульских парках стартует традиционный проект «Лето в парках». Все желающие смогут посещать бесплатные занятия по йоге от инструкторов.

Расписание занятий:

Центральный парк, асфальтированная площадка в соснах, напротив спорткомплекса «Динамо» — вторник, четверг, суббота и воскресенье в 9.00,

Пролетарский парк, возле сцены — четверг, воскресенье в 8.30, сбор участников в 8.25.

Нужно быть в спортивной одежде и захватить с собой коврик.

Как проходят занятия и чем полезна йога, читайте в нашей статье по ссылке.