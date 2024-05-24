Туляков приглашают на бесплатные занятия йогой в парках

1 июня в тульских парках стартует традиционный проект «Лето в парках». Все желающие смогут посещать бесплатные занятия по йоге от инструкторов.
Расписание занятий:
- Центральный парк, асфальтированная площадка в соснах, напротив спорткомплекса «Динамо» — вторник, четверг, суббота и воскресенье в 9.00,
- Пролетарский парк, возле сцены — четверг, воскресенье в 8.30, сбор участников в 8.25.
Нужно быть в спортивной одежде и захватить с собой коврик.
Как проходят занятия и чем полезна йога, читайте в нашей статье по ссылке.