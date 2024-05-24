38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами

Организации должны применять все основные меры по защите пользовательских персональных данных, как на программном, так и аппаратном уровнях. Кроме того, необходимо минимизировать участие человека в обработке персональных данных. Так считают более трети россиян (38%) по результатам опроса* ВТБ и банка «Открытие».

Согласно проведенному исследованию, 35% респондентов сообщили, что «в современном мире тотальной „интернетизации“» данные о них «уже есть в таком количестве источников и так или иначе могут утечь», что они «уже давно перестали об этом переживать». Больше всего респондентов с таким мнением оказалось на Дальнем Востоке — свыше половины (51%) опрошенных, меньше всего — в Северо-Западном и Уральском федеральных округах (по 28%). В то же время, большинство опрошенных по всей России — 53% респондентов — продолжают считать свои персональные данные крайне чувствительной информацией, которую они по возможности стараются лишний раз о себе не оставлять.

Четверть опрошенных (26%) даже признались, что используют вымышленные имена и дополнительные номера телефонов для всевозможных регистраций в интернете и в программах лояльности компаний. Однако примерно столько же — 27% респондентов — не видят в этом смысла, и всегда указывают свои реальные данные.

Чтобы повысить уровень доверия к процессу обработки персональных данных, по мнению участников опроса, организациям достаточно обезличивать данные (32%), защищать доступ на аппаратном и программном уровнях (24%), исключать или минимизировать участие человека в этой обработке (13%). 38% респондентов считают, что организации должны предпринимать все эти шаги.

— Современным организациям — будь то ведомства или частный бизнес — крайне важны для работы данные об их клиентах, сотрудниках и др. К слову, исторически именно банки были одними из первых, кто научился извлекать ценность из статистических данных о клиентах: например, первые модели кредитного скоринга, позволяющие автоматически принимать решения, датируются еще 50-ми годами прошлого века. И сегодня данные собирают, анализируют и бережно защищают от какого-либо влияния на них извне. При этом чем больший массив данных оказывается в распоряжении какого-либо оператора персональных данных, тем больше усилий он должен прикладывать к тому, чтобы обеспечивать их сохранность. И на первый план, безусловно, выходят вопросы безопасного оборота данных, — рассказал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ.

*Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» в период 1–12 мая 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.