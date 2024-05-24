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Тульских военных предупреждают о мошеннической схеме с деньгами за участие в СВО
Фото ru.freepik.com.

Тульских военных предупреждают о мошеннической схеме с деньгами за участие в СВО

Злоумышленники обновили свою схему про «безопасный» счет. Они добрались до военнослужащих и их родственников.

Аферисты звонят или пишут людям и сообщают, что единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей будет удержана из денежного довольствия. 

Причина — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО.

Для большей убедительности злоумышленники отправляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны. Потом человека убеждают спасти деньги и перевести все накопления с карты на «безопасный» счет, обещая потом вернуть средства. 

В тульском отделении Банка России напомнили, что никаких «безопасных», «специальных» или «защищенных» счетов не существует. В действительности счет, реквизиты которого называют мошенники, принадлежит им. По любым вопросам, связанным с деньгами, самостоятельно обратитесь в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте платежной карты.

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