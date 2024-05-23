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Ректор ТГПУ Константин Подрезов удивил Ольгу Бузову своей физической формой
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Ректор ТГПУ Константин Подрезов удивил Ольгу Бузову своей физической формой

Накануне популярная телеведущая посетила оружейную столицу, где прошёл новый выпуск шоу «Ольга Вузова».

В своей авторской программе светская львица рассказывает о российских высших учебных заведениях. По словам Бузовой, её проект — попытка вывести профориентацию для выпускников школ на новый уровень.

В Туле Ольга Бузова провела один день. В своём телеграм-канале она поделилась фотографиями с обеденного перерыва, где в качестве десерта ей предложили тульский пряник.

Одним из эпизодов выпуска стала встреча ведущей с ректором ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константином Подрезовым. Она состоялась на спортивной площадке. В присутствии десятков студентов руководитель тульского «педа» продемонстрировал хорошую физическую подготовку: отжался более ста раз за один подход.

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Тула

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