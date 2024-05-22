Тупицу отправили домой: в Кимовске суд депортировал мигранта-нелегала

Фото: объединенная пресс-службы судебной системы и УСД в Тульской области

Мужчина мог на законных основаниях находиться в России три месяца, но задержался почти на 13 лет.

Кимовский районный суд Тульской области рассмотрел административное дело о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации. Правонарушитель – гражданин Узбекистана по фамилии Тупица.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы и УСД в Тульской области, сотрудники МОМВД России «Кимовский» обнаружили нелегала во время профилактических мероприятий.

Выяснилось, что мужчина приехал в Россию 8 июня 2011 года. Спустя три месяца, когда срок законного пребывания закончился, он проигнорировал требования законодательства и до мая 2024 года находился в стране нелегально.

Суд оштрафовал гражданина Тупицу на 3000 рублей и отправил его в Центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время мужчина будет отправлен на родину.