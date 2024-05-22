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В онкоцентре Тулы пройдет день открытых дверей
Фото минздрава Тульской области.

В онкоцентре Тулы пройдет день открытых дверей

Туляки смогут пройти онкоскрининг без направления врача.

В онкоцентре Тулы пройдет день открытых дверей. Об этом сообщает минздрав Тульской области. Обследоваться можно будет в субботу, 25 мая, с 8.00 до 14.00.

Туляки смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи: осмотр врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога.

Пациентам будут проведены такие исследования: маммография, УЗИ молочных желез (по показаниям); жидкостная цитология; анализ крови на простатический специфический антиген; низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел.: 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

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