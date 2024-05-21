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В Тульской области создадут кластер по импортозамещающему производству фольги
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области создадут кластер по импортозамещающему производству фольги

Предполагается выпуск целого ряда новых продуктов, не имеющих аналогов на российском рынке.

В регионе будет создан кластер по производству упаковки на основе алюминиевой фольги. В него войдут предприятия Тульской, Калужской и Самарской областей, а также Республики Башкортостан, производящие рулонный алюминий, краски, смолы и лаки.

Якорным предприятием кластера станет тульская компания ООО «Презент упаковка». 

Задачи кластера — создание импортозамещающего производства и обеспечение технологического суверенитета. Предполагается выпуск целого ряда новых продуктов, не имеющих аналогов на российском рынке. Для участников предусмотрены механизмы господдержки, включая субсидии. 

Кластер создается при поддержке министерства промышленности и торговли Тульской области. Его специализированной организацией станет региональный Фонд развития промышленности (ФРП). Фонд предоставит предприятиям-участникам услуги по методическому, организационному, экспертно-аналитическому и информационному сопровождению, а также обеспечит взаимодействие с региональными органами исполнительной власти.

Очная защита проекта тульского кластера состоится 27–28 мая в Омске в рамках методической программы «PRОКЛАСТЕРЫ». Ее организаторы — Минпромторг России совместно с АНО ДПО «Институт экономики знаний» при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

— Механизмы кластерной поддержки позволяют предприятиям совместно реализовывать сложные инвестиционные проекты по импортозамещению. Государство готово оказывать поддержку в процессе создания кластера и субсидировать выпуск новых продуктов, — отметил директор ФРП Дмитрий Пронин.

Напомним, в Тульской области действуют межрегиональные кластеры «Композиты без границ», «Национальный аэрозольный кластер», «Кластер авиационных и беспилотных летательных систем». Также планируется создание кластера средств реабилитации.

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