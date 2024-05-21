Путин освободил Владимира Толстого от должности советника Президента РФ

Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Толстого от должности советника Президента РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Праправнук великого русского писателя занимал этот пост с 2012 года и курировал вопросы культуры.
Владимир Толстой с 1994 по 2012 годы являлся директором федерального музея-усадьбы «Ясная Поляна». В 2012 году стал доверенным лицом Путина на президентских выборах и в том же году 23 мая занял пост советника главы государства по культуре.