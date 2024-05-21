Путин освободил Владимира Толстого от должности советника Президента РФ

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Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Толстого от должности советника Президента РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Праправнук великого русского писателя занимал этот пост с 2012 года и курировал вопросы культуры.

Владимир Толстой с 1994 по 2012 годы являлся директором федерального музея-усадьбы «Ясная Поляна». В 2012 году стал доверенным лицом Путина на президентских выборах и в том же году 23 мая занял пост советника главы государства по культуре.