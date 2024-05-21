В Тульской области сдавать экзамены будут более 19 тысяч школьников

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, выросло на 2,6%; по информатике – на 2,3%; по химии – на 1,2%.

На оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили организацию мероприятий, посвященных окончанию учебного года и государственной итоговой аттестации (ГИА).

Министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила, что в этом году 9-й класс оканчивают более 14 тыс. учеников, 11-й — более 5 тыс.

Министерство просвещения Российской Федерации определило единые дни торжественных мероприятий: последних звонков — 24 и 25 мая, выпускных вечеров — 28 и 29 июня.

Для обеспечения безопасности графики последних звонков направлены в органы охраны правопорядка. Информация о проведении выпускных будет направлена дополнительно.

Основной период ГИА пройдет с 21 мая по 5 июля. В соответствии с изменениями в порядке проведения экзаменов в расписание внесены дополнительные даты — 4 и 5 июля. В эти дни выпускники 11-х классов смогут пересдать любой учебный предмет вне зависимости от полученного результата. Участие в ЕГЭ в дополнительный день автоматически аннулирует предыдущие баллы по предмету.

По словам Оксаны Осташко, в этом году число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, выросло на 2,6%; по информатике — на 2,3%; по химии — на 1,2%.

Таким образом, тульские ребята все чаще выбирают для себя технические и естественнонаучные специальности.

Для ГИА организовано 169 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Они оснащены стационарными металлодетекторами, средствами видеонаблюдения, оборудованием для печати и сканирования материалов в аудиториях.

Оксана Осташко отметила, что регион полностью готов к ГИА и ко всем мероприятиям, посвященным окончанию учебного года.

Дмитрий Миляев попросил начальника УМВД России по Тульской области Андрея Даценко взять на контроль обеспечение безопасности в период последних звонков и экзаменов. Министру здравоохранения Тульской области Михаилу Малишевскому врио губернатора поручил обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ и включить в перечень первоочередного реагирования бригад скорой медицинской помощи адреса школ, где будут проводиться последние звонки и экзамены. А главам администраций муниципалитетов — обеспечить взаимодействие с энергосбытовыми компаниями для бесперебойной подачи электроэнергии в ППЭ.