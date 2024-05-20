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Полиция помешала туляку продать 1803 пачки немаркированных табачных изделий
Фото ru.freepik.com.

Полиция помешала туляку продать 1803 пачки немаркированных табачных изделий

За это он получил штраф 150 тысяч рублей.

Алексинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении туляка, обвиняемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

В декабре 2023 года туляк приобрёл в Москве не менее 1803 пачек немаркированных табачных изделий. Общая стоимость — не менее 232 587 рублей. Табачную продукцию он хранил в нежилом помещении в Алексине, пока 2 января 2024 года её не изъяли сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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Алексинский межрайонный суд
 

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