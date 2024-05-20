Полиция помешала туляку продать 1803 пачки немаркированных табачных изделий

Алексинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении туляка, обвиняемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

В декабре 2023 года туляк приобрёл в Москве не менее 1803 пачек немаркированных табачных изделий. Общая стоимость — не менее 232 587 рублей. Табачную продукцию он хранил в нежилом помещении в Алексине, пока 2 января 2024 года её не изъяли сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.